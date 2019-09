STRID: President Donald Trump anklages for maktmisbruk av demokrat Joe Biden. Foto: JIM WATSON, DOMINICK REUTER / AFP / NTB scanpix

Trump skal ha bedt den ukrainske presidenten om å etterforske Biden

En del av varslersaken mot USAs president Donald Trump skal være at han angivelig har bedt den ukrainske presidenten om å etterforske Joe Biden og hans familie.

Det skriver blant annet New York Times og Washington Post.

De samme storavisene publiserte torsdag kveld artikler om det som omtales som en «alvorlig varslersak» fra 12. august rettet mot presidenten. Varselet skal komme fra en person som jobber for etterretningsvesenet, på bakgrunn av en samtale mellom Trump og en utenlandsk leder.

Ifølge etterretningens generalinspektøren er varslersaken både alvorlig og prekær, og det dreier seg om «en rekke hendelser». Saken involverer også «etterretningsledelsens viktigste ansvar».

Trump har selv sagt at han ikke kjenner varslerens identitet, og kaller det hele «fake news» og «en absurd historie».

– Jeg vet ikke engang hvem du snakker om. Jeg vet ikke identiteten til varsleren. Jeg har bare hørt at det er en partisk person, som betyr at dette kommer fra et annet parti, sa Trump ifølge CNN.

Nye detaljer

Natt til lørdag skriver både New York Times og Washington Post om nye detaljer fra varselet.

Ifølge Washington Posts kilder skal Trump ha brukt en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli til å presse ham til å starte en etterforskning av Joe Bidens sønn.

Tidligere visepresident Biden er blant favorittene til å bli demokratenes presidentkandidat til valget neste år.

– Det er ikke noe å snakke om. Det er en ny medie-katastrofe, sier Trump.

New York Times skriver at Trump skal ha presset Zelensky om å snakke med sin personlig advokat som over tid har ønsket at den ukrainske regjeringen skulle etterforske Biden og hans familie.

Ifølge avisen ville ikke Trump svare på om Biden var et tema i samtalen med Zelensky, men la til at «noen burde se nærmere på Joe Biden».

– Bør starte å være president

Selv sier Biden at anklagene om at han eller hans sønn har gjort noe galt i Ukraina er grunnløse.

– Presidenten burde starte å være president, sier han ifølge New York Times.

Nyhetsbyrået AP skriver at Biden fredag kveld sendte ut en pressemelding der han sier at man ikke kan la presidenten slippe unna med et slikt grovt maktmisbruk.

– Dersom det som står i mediene er riktig, er det virkelig ingen bunn for Trumps vilje til å misbruke sin makt, sier han.

