METTES MANNSKAP: Syv kvinner og 13 menn har fått plass i Mette Frederiksens første regjering. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

En gravid, en sexskandale og løftebrudd – slik er den nye danske regjeringen

De er unge, erfarne, ideologiske – og stort sett menn. Nå skal de styre Danmark sammen med tidenes yngste statsminister, Mette Frederiksen (41).

Etter tre ukers intense forhandlinger ble det danske arbeiderpartiet, Socialdemokraterna, i forrige uke enige om en 18 siders politisk avtale med det som tilsvarer SV, Rødt og Venstre i norsk politikk, nemlig Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten og Radikale Venstre.

Den sikret at Danmark får den første rene sosialdemokratiske regjering på 38 år, og at 41 år gamle Mette Frederiksen blir landets yngste statsminister.

Mannskapet Frederiksen har pekt ut til å bli med i hennes regjering, er ideologiske, høyt utdannede, unge, men erfarne, og i hovedsak menn (se fakta).

– De er først og fremst valgt fordi dette er folk som gjør noe, sa Frederiksen da den nye regjeringen møtte pressen utenfor Amalienborg i København forrige torsdag.

– Det er mange ministere som utover å være gode på sine fagområder, er ideologisk overlegne, og bærer de sosialdemokratiske verdiene sterkt i deres hjerter, la hun til.

Fun-facts om den nye danske regjeringen Regjeringens gjennomsnittsalder er 41,8 år. Ni av 20 ministre er under 40 år. Tre er under 35 år.

Regjeringens eldste er Mogens Jensen på 55, og den yngste er Simon Kollerup på 33 år.

Regjeringen består av syv kvinner og 13 menn.

Ni har vært minister i tidligere regjeringer.

15 av ministrene har trådd sine barnesko i ungdomspartiet DSU, som tilsvarer norske AUF.

15 av ministerne er akademikere.

Tre av ministrene har vært med i et annet, mer venstreradikalt parti. Sosial- og innenriksminister Astrid Krag har vært med i Socialistisk Folkeparti og vært minister for partiet, barne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har vært folketingsvalgt for Enhedslisten, mens innvandrings- og integreringsminister Mattias Tesfaye har vært medlem av begge parti før han i 2013 ble sosialdemokrat. Vis mer vg-expand-down

Det er redaktør i den danske nettavisen Altinget, Esben Schjørring, enig i:

– Det er påfallende at på avgjørende områder, som arbeid, integrering, utdanning og klima, har Frederiksen satt inn folk som deler hennes mer arbeideristiske eller venstresosialdemokratiske ideer. Ideologi og politisering er mer intensivert sammenlignet med Lars Løkkes regjering – som var mer teknokratisk, sier han til VG.

FJELLETAPPEN: Mette Frederiksen ga sykkelentusiast Lars Løkke en prikkete trøye, som er kjent som fjelltrøyen i Tour de France, da han forlot statsministerkontoret i Danmark. Foto: RITZAU SCANPIX DENMARK / X02352

Én gravid og en sexskandale

Den største overraskelsen var at Jeppe Kofod, som bare en måned i forveien var gjenvalgt inn i EU-parlamentet, ble utenriksminister.

Utnevnelsen har det blåst liv i en 11 år gammel sexskandale: I 2008 måtte Kofod trekke seg fra alle politiske verv da det ble kjent at han som 34-åring hadde hatt sex med en 15 år gammel jente under en samling hos ungdomspartiet SDU.

Dansk Kvindesamfunn har nå stilt spørsmål ved om hans fortid gjør han uegnet til jobben.

En annen, litt mindre overraskelse var at den gravide Roskilde-ordføreren Joy Mogensen ble ny kulturminister.

Under valget ble det overskrifter da det ble kjent at Mogens var blitt gravid ved bruk av spermdonor og at hun skal være alenemor for barnet, som kommer i oktober.

GRAVID KULTURMINISTER: Joy Mogensen (t.v.) venter barn i oktober. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Så langt, så godt

Socialdemokratiet gjorde ikke et brakvalg, men sørget for å trekke nok velgere over den politiske midtstreken i dansk politikk til å sikre et solid flertall til rød blokk. Partiet lykkes med å hente hjem gamle velgere som hadde vendt dem ryggen og stemt Dansk Folkeparti i de foregående valgene.

Suksessoppskriften var kort oppsummert å gå til valg på en streng innvandringspolitikk, kombinert med en raus velferdspolitikk.

les også Danske populister mister fotfeste – over 63.000 velgere returnerer til det danske arbeiderpartiet

Det store spørsmålet etter valget var om det var mulig for Frederiksen å få gjennomslag for valgløftene i forhandlinger med tre innvandringsliberale parti, og om det var mulig å få til en mer venstrevridd velferdspolitikk med Radikale Venstre, som er borgerlig i den økonomiske politikken.

Så langt, så godt, er konklusjonen til Schjørring i Altinget.

– Dette er ikke et fast regjeringsgrunnlag, men en skisse over saker partiene kan samarbeide om: klima og velferd. Dessuten legges det opp til et mindre brudd med den måten offentlig sektor er styrt på, fra et strengt new public management-regime til litt mer desentralisering, sier han til VG.

– Er det et samarbeid som kan vare?

– Klarer de å bli enige om en ny finanslov i november-desember, som iverksetter flere av initiativene i avtalen, tror jeg det kan bli en stabil regjering. Man må huske på at det presset som ligger på sentrum-venstre etter en så overlegen seier: Hvis de ikke får dette til å fungere, vil det skade troverdigheten deres i år fremover, sier Schjørring.

Regjeringen Frederiksen 1) Statsminister Mette Frederiksen (41) 2) Finansminister Nicolai Wammen (48) 3) Utenriksminister Jeppe Kofod (45) 4) Justisminister Nick Hækkerup (51) 5) Sosial- og innenriksminister Astrid Krag (36) 6) Skatteminister Morten Bødskov (49) 7) Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (44) 8) Minister for næring, fiskeri og likestilling, og minister for nordisk samarbeid Mogens Jensen (55) 9) Helse- og eldreminister Magnus Heunicke (44) 10) Transportminister Benny Engelbrecht (48) 11) Utviklingsminister Rasmus Prehn (46) 12) Barne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (42) 13) Forsvarsminister Trine Bramsen (38) 14) Utdannelse- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (36) 15) Industriminister Simon Kollerup (33) 16) Innvandrings- og integreringsminister Mattias Tesfaye (38) 17) Arbeidsminister Peter Hummelgaard (36) 18) Boligminister Kaare Dybvad (34) 19) Miljøminister Lea Wermelin (34) 20) Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (38) Les alt om ministerne her. Vis mer vg-expand-down

Anklager om løftebrudd

Den tidligere mureren Mattias Tesfaye (38) er utnevnt som ny innvandrings- og integreringsminister i Frederiksens regjering. Under valgkampen forklarte han i VG at den nye stramme linjen i innvandringspolitikken, ikke skyldes taktikk, men en erkjennelse av at partiet må lytte til egne velgere.

Men allerede på nøkkeloverrekkelsen ble han møtt med anklager om løftebrudd fra avtroppende innvandringsminister Inger Støjberg fra Venstre: Hun ga Tesfaye en kuleramme så han kunne holde telling med alle lettelsene den nye regjeringen måtte komme med i innvandringspolitikken.

TELLE LØFTEBRUDD: Avtroppende innvandringsminister Inger Støjberg ga en kuleramme til påtroppende minister, Mattias Tesfaye. Hun mente ville ha bruk for den når han skulle telle løftebruddene i innvandringspolitikken. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Tesfaye takket høflig for gaven, men forsikret om at han ikke ville få brukt for den.

Det var Stjøberg, og også Pia Kjærsgaard i Dansk Folkeparti, helt uenig i:

De rykket ut mot at Frederiksen-regjeringens avlyser planene om å sende kriminelle utviste asylsøkere til øya Lindholm. De var heller ikke begeistret over den nye regjeringen vil gi barnetrygd til familier som får integreringsstøtte, åpne opp for å ta imot kvoteflyktninger, og sikre at flyktninger som er i jobb eller har jobbet i samme bransje i over to år, har rett til å opphold så sant de står i jobb.

les også Arbeiderpartiet i Danmark: – Dansk asylpolitikk har moralsk brutt sammen

Det siste punktet er et gjennomslag for det Radikale Venstre, men ellers er det ikke snakk om løftebrudd, mener Schjørring hos Altinget:

– Lovgivning vi får med den nye regjeringen er den samme som vi hadde for et par år siden. Alle andre lettelser, er noe Løkke åpnet for fra før av, sier han.

Brutte pensjons-løfter

Men Frederiksen har lidd nederlag på en av hennes viktigste kampsaker i valget, nemlig pensjon til de danske sliterne. Socialdemokraterna gikk til valg på at sliterne skulle få rett til å gå av med pensjon før pensjonsalderen inntreffer.

les også Dansk valg: Slakteren Diana (45) må jobbe i 53 år før hun kan pensjonere seg

Men det er ikke nevnt med ett ord i avtalen mellom de fire partiene.

Ifølge Jyllands-Posten røk det store valgløftet ut i tolvte time da Radikale Venstre satte foten ned og nektet å signere før løftet var strøket.

Den danske fagforeningen Fødevareforbundet NNF, som organiserer bakere og slaktere, var svært skuffet over resultatet:

– Det ergrer meg pokker så mye. Det var et flertall og her var det bare å gå i gang, men så gjør de det ikke fordi de radikale ikke vil. I mine øyne er de skurkene her, sier leder Ole Wehlast.

Frederiksen sier hun personlig vil fortsette å «kjempe med nebb og klør» for å til en differensiert pensjon.

Men uten støtte fra hverken de radikale eller borgerlige partiene i opposisjon, kan det se vanskelig ut. Dansk Folkeparti, som også lovet å forbedre pensjonsvilkårene for sliterne, inngikk i mai en avtale med den daværende regjeringen om ikke å støtte en avtale om differensiert pensjon.

– Hvis Socialdemokratiet får en avtale om differensiert pensjon, vil det være en kjempeseier. Men i politikk handler det også noen ganger om å tape på den riktige måten. Blir det åpenbart at det er Dansk Folkeparti og de radikale som er skurker i historien om hvorfor det ikke ble differensiert pensjon, kan sosialdemokratene gå til valg på det igjen. Dette blir et viktig emne og en av de store spin-krigene de kommende månedene, sier Schjørring.

les også Valget i Danmark: De grønne «for grønne» – mister halvparten av velgerne

Klima-magi

Global oppvarming var valgkampens heteste sak, og klima er det første punktet i den politiske avtalen mellom partiene. De røde partiene har fått fullt gjennomslag: Frederiksen-regjeringen har gått med på å kutte klimautslippene med 70 prosent innen 2030.

Til sammenligning skal Norge kutte 50 prosent innen 2030.

Da den nyslåtte klimaministeren Dan Jørgensen (44) skulle overta nøkkelen fra forgjengeren Lars Chr. Lilleholdt, ga sistnevnte Jørgensen en Harry Potter-figur med tryllestav. Lilleholdt mente klimaambisjonene vil være så vanskelig å innfri at det kan trengs en dose magi.

– Vi har en kjempejobb foran oss, erkjente Jørgensen.

Publisert: 03.07.19 kl. 19:27