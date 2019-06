MISTER VELGERSTØTTE: Etter bråket i leiligheten til Boris Johnson ble kjent har flere velgerne sagt at de heller vil ha Jeremy Hunt som statsminister. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Boris’ popularitet stuper etter husbråk med kjæresten (31)

Ifølge en rykende fersk meningsmåling er ikke lenger Boris Johnson mest ønsket som Storbritannias statsminister. Det er nemlig rivalen Jeremy Hunt. Johnsens popularitet sunket med 10 prosentpoeng på tre dager hos de konservative velgerne.

Da den britiske tabloidavisen Daily Mail tok opp en meningsmåling torsdag denne uken, var resultatet som forventet: Boris Johnson er den mest populære statsministerkandidaten blant velgere flest – og mye mer populær enn rivalen Jeremy Hunt blant de konservative velgerne.

Kan skyldes krangel

Men da Daily Mail tok opp en måling lørdag, var bildet et helt annet: Blant velgere flest har nå Jeremy Hunt gått forbi Johnson. Johnsons forsprang på syv prosentpoeng er snudd til en tre prosentpoengs ledelse. Blant de konservative velgerne er Johnsons forsprang på 27 prosent redusert til 11 prosentpoeng foran Hunt.

En høylytt krangel med Johnsons 24 år yngre kjæreste, Carrie Symonds, får skylden for velgerflukten.

RYKKER FREM: På den siste meningsmålingen fra Daily Mail har Jeremy Hunt blitt mer populær enn Corbyn blant vanlige velgere. Foto: Morten Rakke

Natt til fredag rykket politiet ut til boligen Johnson og Symonds deler etter husbråk. Ifølge The Guardian rapporterte naboene om høye skrik fra en kvinne og om glass som ble knust.

En av naboene hadde også gjort lydopptak av opptrinnet. The Guardian publiserte innholdet av dette, hvor det angivelig var mulig å høre at Johnson roper og banner, og ber kjæresten komme seg unna PC-en hans, før et stort smell inntreffer, og Symonds roper «kom deg av meg» og «kom deg ut av leiligheten min».

Boris Johnsons egne folk har uttalt at opptaket ble lekket fra «venstrevridde» naboer som har gjort dette for å skade kampanjen til Johnson.

Daily Mails første måling var tatt opp like etter at det konservative partiet valgte Johnson og Hunt som de to siste kandidatene som skal kjempe om å overta statsministerposten og ledervervet i det konservative partiet etter Theresa May.

– Uvanlig å se

Den andre meningsmålingen er gjort etter husbråket.

Torsdag svarte 36 prosent at de ønsket Johnson som statsminister, mens Hunt fikk 28 prosent. Lørdag viste målingen at bare 29 prosent ville ha Johnson, mens 32 prosent vil ha Hunt.

Blant de konservative velgerne, ønsket 55 prosent på torsdag at Johnson skulle bli statsminister, mens Hunt fikk 28 prosent. Lørdag svarte 45 prosent av de konservative velgerne at de ville ha Johnson, mens 34 prosent ville ha Hunt. Det betyr at forspranget til Johnson er halvert.

Mer enn én tredjedel av alle velgerne – 35 prosent – sier at det er mindre sannsynlig at de støtter Johnson som statsminister etter husbråkhendelsen. Bare ni prosent mente det var mer sannsynlig.

Over halvparten av alle velgerne, det vil si 53 prosent, sier i Daily Mails undersøkelse, at Johnsons privatliv er relevant for hans evne til å lede landet som statsminister.

– Det er uvanlig å se at en politikers privatliv har så stor påvirkningskraft på velgerne, sier Damian Lyons, som leder analysebyrået Survation, som står bak meningsmålingen.

Publisert: 24.06.19 kl. 02:55