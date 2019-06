I SEUL: President Donald Trump snakker til sørkoreanske forretningsmenn under besøket i Seoul søndag. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Trump mener Kim veldig gjerne vil møte ham

Donald Trump har uttalt til journalister at Kim Jong-un veldig gjerne vil møte ham når han senere i dag er i Panmunjom i den demilitariserte sonen.

Ingvild Silseth

NTB

Nå nettopp







Det var i en Twitter-melding natt til lørdag norsk tid, før avreisen fra Japan, at den amerikanske presidenten inviterte Nord-Koreas leder Kim Jong-un til et møte på Korea-grensen.

Ikke lenge etter uttalte den nordkoreanske viseutenriksministeren Choe Son Hui at Trumps forslag var veldig interessant, men hun påpekte samtidig at de ikke hadde mottatt en formell invitasjon, Ifølge Reuters.

– Forsøker å få det til

Søndag skal presidenten ha sagt dette til journalister:

– Vi får se. Han vil veldig gjerne. Vi forsøker å få det til.

– Det blir kort, men det er OK. Et håndtrykk betyr mye, la han til.

Om det blir et møte, ventes det ikke å vare mer noen minutter.

Historisk møte

Før presidenten reiste fra Washington, var det ikke klart om han skulle besøke grensebyen Panmunjom i den demilitariserte sonen, men under et møte med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman i Osaka bekreftet han overfor pressen at et slikt besøk var planlagt, skriver NTB.

Trump og Kim Jong-un møttes første gang i Singapore den 12. juni i fjor. Dette møtet var historisk, for aldri før hadde en sittende amerikansk president møtt det regjerende overhodet i Nord-Korea.

De to møttes sist i februar i Vietnam i februar, men de klarte ikke å møtes på midten for en nedrustningsavtale. Trump vektla at møtet ikke ble avbrutt i fiendskap, men at han og Kim Jong-un skiltes som venner.

Ifølge presidenten lå en avtale klar til signering, men de to partene ble ikke enige.

Publisert: 30.06.19 kl. 04:52