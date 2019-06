DRAPSTILTALT: Politiet mener Marshae Jones startet en krangel som endte med at barnet hennes døde i magen. Foto: The Pleasant Grove Police Department

Kvinne skutt i magen - anklages for drap av ufødt barn

En amerikansk kvinne som var gravid da hun ble skutt i magen, er i Alabama tiltalt for uaktsomt drap av sitt ufødte barn.

27 år gamle Marshae Jones skal ifølge Washington Post ha vært gravid i fjerde måned da hun ble skutt av 23 år gamle Ebony Jemison i desember i fjor.

Lokalt politi opplyser at de to kvinnene skal ha havnet i en krangel om barnefaren til det ufødte barnet, før skuddet ble avfyrt.

Jones selv overlevde, men onsdag ble hun tiltalt og fengslet for drap på sitt eget barn av en jury i den amerikanske delstaten Alabama.

Politiet om barnet: - Hadde ikke noe valg

Jemison ble først siktet for forsettlig drap, men siktelsen ble senere endret til uaktsomt drap.

– Etterforskningen viste at det virkelige offeret var det ufødte barnet, sa politiinspektør Danny Reid i etterkant av hendelsen.

Reid hevdet at det var den gravide kvinnen som startet og fortsatte krangelen som ledet til barnets død.

– Hun (barnet, journ. anm) hadde ikke noe annet valg enn å bli dratt inn i en krangel der hun var avhengig av morens beskyttelse.

USAs strengeste abortlov

Alabama har fått mye oppmerksomhet etter at delstatens folkevalgte i mai vedtok en omstridt lov som i praksis innebærer totalforbud mot abort.

Den nylig innførte loven åpner ikke for å straffeforfølge kvinner som tar abort, men personer som utfører det. Strafferammen er på ti til 99 år.

Abortloven har ført til en storm av protester, blant annet fra «Dawson’s Creek»-skuespillerinne Busy Philipps.

I forkant av avstemningen over loven publiserte hun et Twitter-innlegg der hun fortalte at hun selv har tatt abort.

– Statistikken viser at én av fire kvinner kommer til å ta en abort før de har fylt 45, uttalte Philipps, og viste til en studie fra det amerikanske helsetidsskriftet American Journal of Health.

Innlegget fikk tusenvis av kvinner til å dele sine aborthistorier under emneknaggen #YouKnowMe.

