Politiet har funnet Mackenzie Lueck død

Den amerikanske 23-åringen har vært savnet siden 17.juni.

Amerikanske Mackenzie Lueck har vært savnet i over to uker fra Salt Lake City. Nå bekrefter politiet at de har funnet den døde kroppen til studenten i Utah, melder AP.

Lueck ble funnet 136 kilometer unna bakgården i Salt Lake City, hvor politiet i forrige uke fant brent vev fra 23-åringen.

– Jeg snakket med Mackenzies familie denne morgenen. Det var enda en knusende samtale, opplyste politisjef Mike Brown i Salt Lake City.

– Til tross for deres sorg, håper vi at dette vil hjelpe dem å få en avslutning på dette og en rettferdighet for Mackenzie.

Mann siktet

Etter å ha vært i begravelsen til sin bestemor, fløy 23-åringen til Salt Lake City den 17.juni. Da hun landet sendte hun en melding til foreldrene. Men siden hørte ikke foreldrene noe mer fra henne.

Ifølge politiet skal Lueck ha brukt tjenesten Lyft til å komme seg fra flyplassen til en park, hvor hun skal ha møtt noen. Politiet sier at den siste personen hun kommuniserte med, var en 31 år gammel mann.

Data fra både 23-åringens telefon og den siktedes telefon, har vist at begge var i parken med mindre enn ett minutts mellomrom, ifølge politiets etterforskning.

Etter dette stoppet all kommunikasjon fra Luecks telefon.

Fredag forrige uke siktet politiet den 31 år gamle mannen for bortføring, kidnapping, drap og skjending av Lueck.

Han har foreløpig ikke fått oppført en advokat. Politiet har heller ikke opplyst hva som er motivet for drapet, eller hvordan 23-åringen skal ha dødd. Det er heller ikke klart om Lueck og 31-åringen kjente hverandre fra før av.

Publisert: 07.07.19 kl. 02:59