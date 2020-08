GUVERNØR: Andrew Cuomo er guvernør i New York. Foto: Democratic National Convention

New York-guvernør: – Vi har gått gjennom et helvete

I sin tale under Demokratenes landsmøte gikk New York guvernør Andrew Cuomo til angrep på Trump-administrasjonens håndtering av coronapandemien.

Nå nettopp

Cuomo sto i vinden da coronaviruset slo hardt ned i New York fra midten av mars. På det verste ble det registrert 10.000 nye smittetilfeller om dagen. Totalt er over 430.000 bekreftet smittet i New York, og over 32.000 dødsfall er knyttet til viruset.

– New York har gått fra å ha et av de høyeste smittetallene i verden, til noen av de laveste. Vi har klatret over et umulig fjell, og akkurat nå er vi på andre siden, sa han under Demokratenes digitale landsmøte.

les også Demokratenes landsmøte: – Dette valget er det viktigste i vårt lands nyere historie

Videre takket han alle de frivillige som kom for å hjelpe til, før han gikk til angrep på Donald Trump og hans regjering.

– Vi har gått gjennom et helvete. Vi har lært mye, og lært at problemene er langt større enn coronaviruset. Covid er symptomet, ikke sykdommen. Vår nasjon er i en krise, og på mange måter er bare covid en metafor. Et virus angriper når kroppen er svak, og når den ikke kan forsvare seg selv. Over de siste årene har kroppen til amerikansk politikk blitt svekket, og splittelsene har blitt større, sier Cuomo, og legger til:

– Bare en sterk kropp kan bekjempe viruset, men splittelsen i USA har svekket den. Donald Trump skapte ikke den splittelsen, splittelsen skapte Trump. Han gjorde det bare verre.

– Fortsatt ikke forberedt

Han fortsatte med metaforene mellom coronaviruset og regjeringen.

– Vår regjering er vårt immunforsvar, og vår nåværende regjering er inkompetent og fungerer ikke. Den kunne ikke vinne kampen mot viruset. Den så ikke engang viruset komme. Viruset kom fra Europa til østkysten, mens Det hvite hus fortsatt var opptatt av Kina. Viruset hadde angrepet oss i måneder før de i det hele tatt forsto det var her. Vi så feilene til en regjering som først forsøkte å benekte viruset, så ignorere det og så gjøre politikk ut av det.

les også Demokratenes folkefest avlyst: – Det var det siste nådestøtet

Videre hevder han at Trump-administrasjonen ikke lærte noe av det som skjedde i New York, og at viruset fortsetter å herje i store deler av USA. Landet har snart 5,5 millioner smittetilfeller, og over 170.000 dødsfall.

– Regjeringen så på at New York led, men lærte ingenting av det. Og nå seks måneder senere er landet fortsatt ikke forberedt.

Slik har smittesituasjonen i USA utviklet seg siden pandemiens start:

Nå mener han det er på tide med et regjeringsskifte.

– Nå trenger vi ledere som er like gode som folket. En leder som ser det beste i oss, ikke det verste. En leder som kan samle oss, ikke splitte oss. En leder som kan løfte oss, ikke rive oss ned.

les også Trump med flyplass-taler under Demokratenes landsmøte

Det var ingen overraskelse at mannen han snakket om er Demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

– Joe Biden kan gjenskape sjelden til USA. Det er akkurat det landet trenger.

Publisert: 18.08.20 kl. 04:35

Les også

Fra andre aviser