ANTI-TRUMPERE: Stephanie Kirkland, Rhonda Leacock og Eve Monroe kom til Washington for å demonstrere mot Trumps tale natt til fredag. Foto: Thomas Nilsson / VG

Holdt omstridt tale mens protestene raser: – Det er aldri blitt gjort før

WASHINGTON D.C. (VG) Trump befant seg helt i gråsonen av loven da han inntok Det hvite hus for å takke for at han får stille til valg på ny.

Det fire dager lange landsmøtet for Det republikanske partiet har nådd sin ende, og natt til fredag norsk tid kulminerte det med president Donald Trumps hovedtale der han takket for renominasjonen.

Og det var mye oppstuss i forkant av talen. Valget av sted var nemlig ikke udramatisk.

Trump fikk kritikk for å bruke føderal eiendom til et partipolitisk formål. Loven Hatch Act forbyr dette, men unntaket for regelen er presidenten og visepresidenten.

SISTE FORBEREDELSER: President Donald Trump sjekker ut scenen ved Det hvite hus før nattens landsmøte-tale. Foto: CARLOS BARRIA / REUTERS

Likevel befant han seg i en gråsone da han ba ansatte i Det hvite hus om å hjelpe ham med å gjennomføre det praktiske ved talen – de ansatte har nemlig ikke noe unntak for denne loven dersom de er på jobb. Dette kan blant annet by på problemer for Trumps datter og rådgiver Ivanka Trump, som introduserte faren natt til fredag, skriver ABC.

Ifølge New York Times har ingen president i landets moderne historie akseptert sin nominasjon fra Det hvite hus, og etikk-professor Kathleen Clark sier til kanalen ABC at valget av tale-sted er «uetisk».

– Det har aldri blitt gjort før og jeg mener at det er helt ulovlig, det Trump gjør. Han er ikke min president, sier Eve Monroe (46) fra Georgia til VG utenfor Det hvite hus noen timer før Trumps tale.

Trump selv har tidligere sagt at talen hans natt til fredag ikke bryter med Hatch Act-loven, fordi denne loven ikke gjelder for presidenter, skriver Washington Post.

– Han har splittet landet

VG traff Monroe sammen med venninnene Stephanie Kirkland (51) og Rhonda Leacock (58) i Lafayette Square utenfor Det hvite hus før Trumps tale. De er i byen for å delta i demonstrasjonene.

– Jeg er enig. Det er ukonstitusjonelt for en president å holde talen der. Hvis han vil holde en tale fra Det hvite hus, får han gjøre det utenfor, sånn at folket kan se og høre ham, sånn som tidligere presidenter. Jeg mener at han gjemmer seg, i stedet for å møte folket, istemmer Kirkland.

Ifølge Washington Post kan corona-restriksjoner være en av årsakene til at Trump valgte å holde talen på et såpass kontroversielt sted. I Washington D.C. er det nemlig forbudt med samlinger på mer enn 50 personer – en lov som ikke gjelder for eiendommer som eies av de føderale myndighetene.

Det hvite hus sa på forhånd at de ventet et publikum på mellom 1000 og 1500 personer, og få ble observert med munnbind.

– Jeg jobbet ved Det hvite hus i tre år. Det er et hellig sted som hører til alle amerikanere. Reagan gjorde aldri noe som dette, og det gjorde heller ingen av Bush-ene. Han eier ingen skam, skriver professoren Michael McFaul, som var amerikansk ambassadør til Russland under Obama, mellom 2012 og 2014, på Twitter.

Fylles av demonstranter

Washington D.C. ble fylt med demonstranter torsdag kveld. Black Lives Matter-bevegelsen tok til gatene i protest mot rasisme og politivold før presidentens tale.

Fredag er det ventet nye, store demonstrasjoner for å markere 57-årsdagen til Martin Luther Kings berømte «March on Washington» og talen «I have a dream».

Borgerrettsaktivistene Al Sharpton og Martin Luther King III står i spissen for arrangementet, som har fått tittelen «Get Your Knee Off Our Necks», med henvisning til politidrapet på blant annet George Floyd.

– Han har ikke gjort noe for at folk som ikke ser ut som ham skal føle seg komfortable. Han har vært en rasist, og han har splittet dette landet. Vi har aldri vært i en tilstand som dette. Det er trist, og det er hans feil, mener Monroe.

Venninnene fra Georgia får støtte av Jason Alexander (61) fra den lille byen Columbia i Mississippi.

– Trump fyrer opp under rasisme og splittelse og gjør situasjonen verre, sier Alexander til VG.

Roland Lagueux (59) fra Baltimore mener på sin side at Trump bare viser forsiktighet ved å holde seg hjemme i Det hvite hus nå som coronaviruset herjer landet.

– Han forsøker å få oss alle til å ta forholdsregler, sier Lagueux til VG.

KRITISK: Jason Alexander mener at Trump skader USA. Foto: Thomas Nilsson / VG

Biden: – De heier på vold

Rasismeprotestene har spredt om seg i USA i hele vår og sommer. Den siste kannen med bensin på bålet var de syv skuddene mot afrikanskamerikanske Jacob Blake (29) i Kenosha i Wisconsin.

Blake ble skutt i ryggen av en politimann på kloss hold etter at han motsatte seg arrestasjon, mens tre av barna hans var til stede. 29-åringen overlevde, men er blitt lam fra livet og ned.

– Trump har sagt flere ganger at han har gjort mer for den svarte befolkningen enn Abraham Lincoln gjorde, og det er rett og slett ikke sant. Når det gjelder Black Lives Matter, har han hverken snakket med foreldrene eller familiene til ofrene. Han har ikke forsøkt å forene USA på dette området, og derfor er han ikke en presidentaktig president, sier Rhonda Leacock til VG.

Roland Lagueux ser annerledes på dette og sa før talen at han forventet en utstrakt hånd fra Trump i talen natt til fredag.

– Jeg tror at han vil prøve å samle oss som nasjon igjen, og vise til hva han utrettet før viruset traff oss, med å løfte økonomien vår. I Baltimore har vi sett hva han har utrettet når det gjelder å skape arbeidsplasser for folk som ikke hadde jobb, sier 59-åringen fra Baltimore.

Lagueux er enig i at den svarte befolkningen har hatt det tøft i USA, men ønsker å se fremover nå.

– Vi må komme tilbake som nasjon. Det var en urettferdighet, la oss korrigere den. Som Israel forsøker å gjøre med palestinerne og jordanerne. La oss jobbe sammen om dette, så skal dere få hjemmene, få skolene og de gode jobbene. La oss jobbe sammen i fred. Det er det Trump forsøker å gjøre her.

STØTTER TRUMP: Roland Lagueux sier at han tror Trump vil forsøke å samle landet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Uttalelsene til Lagueux står i skarp kontrast til Trumps utfordrer, demokratenes Joe Biden.

– Disse folkene heier på vold, sier Biden til CNN, og viser til at Trumps talskvinne Kellyanne Conway overfor Fox News uttalte at «jo mer kaos og anarki og vandalisme og vold dominerer, jo bedre nyheter er det for det veldig tydelige valget av hvem som er best på trygghet og lov og orden».

Biden kaller dette «Trumps USA».

– De tar helt enkelt feil. Som vanlig, har demokratenes presidentkandidat uttalt.

Bidens uttalelser kommer etter at USAs visepresident Mike Pence i sin tale under landsmøtet natt til torsdag portretterte kaoset som «Bidens USA».

Professor: Vil holde trykket oppe til valget

Rasismeoppgjøret vil komme til å prege presidentvalget, tror Todd Belt, professor i statsvitenskap ved George Washington University.

STATSVITER: Todd Belt er professor i statsvitenskap ved det anerkjente George Washington University. Foto: Privat

– Ofte forsvinner spørsmål om borgerrettigheter ut av offentligheten ganske fort, men denne gangen vedvarer protestene og det kommer stadig nye tilfeller av politivold mot svarte. Jeg tror Black Lives Matter-bevegelsen vil holde trykket oppe gjennom hele valgkampen, sier han til VG.

– Trump har ikke levert på dette. Han har fokusert på plyndring under protestene og penger til polititrening i stedet for å adressere politivold og systematisk rasisme, sier Belt.

