STØTTER BERNIE SANDERS: Chance Zombor synes Joe Biden er en fryktelig kandidat og kommer ikke til å stemme på Demokratene under årets presidentvalg. Foto: Thomas Nilsson / VG

Bernie-supporter: – Biden er verre enn Trump

MILWAUKEE (VG) Bernie Sanders ber tilhengerne sine om å støtte Demokratenes presidentkandidat, men langt fra alle vil følge oppfordringen. Det kan få store konsekvenser i vippestater som Wisconsin.

Linn Kongsli Hillestad

Thomas Nilsson (foto)

Nå nettopp

Da Bernie Sanders trakk seg fra primærvalgkampen tidligere i år, mistet Chance Zombor håpet. Nå vet han ikke engang om han kommer til å avlegge stemme ved presidentvalget i november.

– Eller kanskje jeg bare skal stemme på Kanye West for å tydeliggjøre hvilken spøk dette valget er, sier han til VG.

Det er mange årsaker til at Zombor støttet Bernie Sanders, men han var spesielt begeistret for planene om et offentlig helsetilbud for alle. I tillegg er han opptatt av arbeidspolitikk og klimapolitikk.

At en manglende stemme til Biden kan tippe valget i Trumps favør, bryr han seg lite om.

– Jeg synes Joe Biden er fryktelig. Han er verre enn Trump på mange måter, sier Zombor.

Han er særlig negativ til Bidens historikk innenfor handelspolitikk og kriminalpolitikk, og tror ikke han på langt nær vil gjøre nok for å stanse klimaendringene.

– Så er det mange som sier at Trump er en fascist, men hva slags politikk er det Biden støtter som går imot det Trump representerer? Jeg kan bare ikke se det.

fullskjerm neste DEMONSTRERTE: Mandag kveld samlet tilhengere av Bernie Sanders seg utenfor Wisconsin Center, hvor Demokratenes landsmøte styres fra. De demonstrerte for en mer progressiv helse- og klimapolitikk.

Avgjørende vippestat

Etter at Bernie Sanders trakk seg fra demokratenes nominasjonskamp i april, ba 78-åringen tilhengerne sine om å stille seg bak den langt mer sentrumsorienterte Joe Biden for å sikre Demokratene nok stemmer til å kaste Donald Trump ut av Det hvite hus.

Han gjentok også budskapet under sin digitale tale på Demokratenes landsmøte natt til tirsdag norsk tid.

Men langt fra alle supporterne vil følge oppfordringen hans.

– Jeg tror det er ti prosent sannsynlighet for at jeg kommer til å stemme på Joe Biden, sier Tyrone Patan.

Han er også tilhenger av senatoren fra Vermont, og han synes at Demokratenes presidentkandidat blir for moderat. Ifølge Patan deler Bernie-supporterne seg nå inn i tre leirer:

Noen vil ikke stemme i det hele tatt, noen vil stemme på uavhengige kandidater og noen vil støtte Demokratene uansett.

– Joe Biden er nødt til å fortjene folks stemmer, og den beste måten å få min stemme på, er ved å adressere klimaendringene og de sosiale ulikhetene i USA, sier han.

For Joe Biden blir det å sikre seg stemmer fra velgere som Tyrone Patan spesielt viktig i Wisconsin.

I 2016 vant Donald Trump delstaten med syltynn marin; bare 23.000 stemmer skilte ham og Hillary Clinton, ifølge The Guardian. Clinton mistet 40.000 av velgerne som stemte på Barack Obama.

Det ble en avgjørende faktor i presidentvalget.

Opprørte delegater

Wisconsins status som vippestat var grunnen til at Demokratene la landsmøtet til Milwaukee i år, men den planlagte folkefesten ble avlyst på grunn av coronapandemien.

Bernie Sanders hadde i forkant bedt tilhengerne sine om å tone ned kritikken av Joe Biden under landsmøtet, ifølge Washington Post.

I 2016 protesterte de høylytt på grunn av en e-postlekkasje som viste hvordan ledelsen i Det demokratiske partiets nasjonalkomité (DNC) forsøkte å undergrave Sanders’ valgkamp.

En av delegatene som fikk mye oppmerksomhet den gang, var Angie Aker, som satte en teip foran munnen med påskriften «silenced».

– Mange av oss var veldig opprørte. Vi hadde mistenkt en innblanding fra ledelsen lenge, men endelig hadde vi bevis, sier hun i dag.

Flere av Bernie-supporterne som VG har snakket med, er også skeptiske til hvordan årets nominasjonskamp pågikk, særlig fordi såpass mange kandidater trakk seg rundt samme tid og stilte seg bak Joe Biden.

– Jeg synes ikke nominasjonskampene har virket rettferdige hverken i 2016 eller 2020, sier Angie Aker, som bor i Kenosha i Wisconsin.

VGs Per Olav Ødegaard kommenterer: Går sammen mot Trump

TEIP FOR MUNNEN: Angie Aker ga tydelig uttrykk for hva hun følte under Demokratenes landsmøte i 2016. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Slag i ansiktet

Hun er svært usikker på hva hun skal gjøre nå.

– Folk føler virkelig at de har en pistol rettet mot tinningen på grunn av Donald Trump, sier Aker.

På den ene siden ønsker hun presidenten ut av Det hvite hus, men på den andre siden er hun opptatt av at det skal bli en grunnleggende endring av både det demokratiske partiet og hele valgsystemet. Det har hun ingen tro på at en stemme på Biden vil føre til.

USIKKER: Angie Aker mener årets presidentvalg er et valg mellom to onder. Foto: Thomas Nilsson / VG

Valget av Kamala Harris som visepresidentkandidat har heller ikke bidratt til å overbevise Aker.

– Det føltes som et slag i ansiktet for progressive demokrater, som hadde håpet på en kandidat som står for en mer progressiv politikk. For meg – og andre som meg – var det et signal om at Biden og hans team ikke bryr seg om å inngå kompromisser med oss, sier hun.

– Samtidig er de fascistiske symptomene vi ser under Trump, et godt argument for å stemme på Biden. Jeg vet bare ikke hvor samvittigheten min vil føre meg, og det tror jeg ikke at jeg vet før på valgdagen.

VG I WISCONSIN: Thomas Nilsson og Linn Kongsli Hillestad. Foto: Thomas Nilsson / VG

Publisert: 22.08.20 kl. 18:18

