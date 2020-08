Angela Merkel, Tysklands forbundskansler. Foto: CHRISTOPHE SIMON / POOL / AFP POOL

Smitten fortsetter å øke i Europa: Tyskland kan bli rødt

Corona-viruset fortsetter å spre seg i Europa, og Tyskland ligger an til å bli farget rødt innen få dager. For Italia går også statistikken feil vei.

Nå nettopp

Antallet bekreftet covid-19-smittede i verden har rundet 23 millioner, og pandemien er langt fra over.

Hellas, Irland, Storbritannia og Østerrike gikk fra gult til rødt natt til lørdag 22. august.

Norges krav er at landene må ha under 20 smittede per 100.000 innbyggere totalt siste to uker. Antall smittede i Tyskland har økt hele uken, og nærmer seg nå smertegrensen med 19,5, ifølge VGs tallspesial.

Høyeste siden mai

Italia er ennå ikke nær å overstige dette kravet, men viruset sprer seg raskere enn det har gjort siden mai. Landet bekrefter 1071 nye smittetilfeller de siste 24 timene, melder Reuters.

Italia, som har vært et av Europas hardest rammede land, så ut til å ha lykkes med å få kontroll på utbruddet etter at antall smittede og døde nådde en topp i mars og april.

Den siste måneden har det vært en jevn stigning i tilfeller, som ekspertene mener skyldes sosiale sammenkomster i forbindelse med ferie og nattliv.

Smittetopp i flere land

Det har vært nye smittetopper i flere land denne uken.

Totalt 3776 personer fikk påvist coronasmitte i Frankrike onsdag, ifølge myndighetene i landet. Ikke siden nedstengningen av landet har så mange innbyggere blitt registrert som smittet på én dag.

Samtidig registrerte spanske myndigheter 3715 nye smittetilfeller onsdag, noe som er ny toppnotering etter de nærmest stengte ned landet i mars, og åpnet igjen i juni.

– De fleste land har en plan

Mange land er godt forberedt på den økte smitten etter sommeren, sier leder for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– De aller fleste land har nå en plan, og fått på plass laboratorier for testing av viruset. Men vi har fortsatt et stykke å gå før pandemien er bekjempet. Det er en global pandemi. Ingen av oss er trygge før alle er trygge, sier Ghebreyesus.

Det er den norske regjeringen som bestemmer hvilke land som omfattes av innreisekarantene. Dette gjøres altså på bakgrunn av vurderinger fra FHI.

Publisert: 22.08.20 kl. 22:56

Mer om Coronaviruset Italia Tyskland Pandemier WHO

Fra andre aviser