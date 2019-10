TAPTE: Trump må nå fremlegge ligningen for de siste åtte årene.Her fotografert i forrige uke. Foto: JIM WATSON / AFP

Trump må legge frem skattemeldinger

Donald Trump tapte saken mot statsadvokaten i New York, og er nå beordret til å legge frem skattemeldingen for de siste åtte årene.

Det melder New York Times.

Trump har tidligere argumentert med at en sittende president har immunitet med hensyn til strafferettslige etterforskninger.

Dette har nå statsadvokat Victor Marrero avvist, og dagens kjennelse innebærer at påtalemyndigheten kan stevne Trump for å få tilgang til presidentens private og forretningsmessige selvangivelser fra de siste åtte årene.

Ifølge avisen har Trumps advokater allerede varslet at de vil anke kjennelsen.

I den 75 sider lange beslutningen kaller statsadvokaten Trumps argumenter «motstridende til landets regjeringsstruktur og konstitusjonelle verdier».

Videre skriver han at presidenter, deres familier og virksomheter ikke er hevet over loven.

Det var i begynnelsen av september at det ble kjent at Trump gikk til søksmål mot statsadvokat Cyrus Vance i New York, samt at regnskapsfirmaet Mazars USA, for å hindre at skattemeldingene hans skulle bli utlevert til den lokale påtalemyndigheten.

Trumps advokat Jay Sekulow, argumenterte da med at «betydelige konstitusjonelle spørsmål» sto på spill.

Den opprinnelige stevningen fra statsadvokaten skal ha kommet i august, kort tid etter at det ble åpnet etterforskning av om presidenten og hans familiebedrift kan ha hatt en rolle i utbetalingene til Stormy Daniels tett på presidentvalget i 2016.

Trump har hele tiden benektet å ha hatt en affære med Daniels.

Hun fikk imidlertid utbetalt 130.000 dollar av Trumps daværende advokat Michael Cohen foran presidentvalget i 2016. Det hevder hun var betaling for å få henne til å holde tett om saken.

Cohen har tidligere erkjent overfor spesialetterforsker Robert Mueller at han betalte hysj-penger til Daniels og en tidligere Playboy-modell, Karen McDougal, for å påvirke presidentvalget i 2016:

Bekreftet «hysjpenger»

Lang strid

Demokratene har i en årrekke krevd å få utlevert Trumps skattemeldinger. Under valgkampen i 2016 sa Trump at han ville offentliggjøre dokumentene, men dette har ikke skjedd.

Senest i april leverte budsjettkomiteen i Representantenes hus et formelt krav om å få utlevert skatteinformasjonen til presidenten.

Med bakgrunn i mulige brudd på personvernloven avviste finansminister Steven Mnuchin kravet, og gjorde det klart at informasjonen ikke kom til å bli utlevert.

