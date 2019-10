BEKYMRET: VG møtte Aldar Xelil i Qamishli i nordøstlige Syria i forrige uke. Foto: Harald Henden, VG

Kurdisk toppleder om mulig tyrkisk angrep: Sikkerheten i IS-leirene vil bli nedprioritert

BEIRUT (VG) Spesialsoldatene vil trekke seg ut og sikkerheten i leirer som al-Hol og fengsler med IS-krigere vil svekkes. I et intervju med VG forklarer ledelsen i den kurdiske administrasjonen i Syria hva de mener vil skje om Tyrkia angriper dem.

Sent tirsdag kveld, samtidig som stadige større tyrkiske militærkolonner samlet seg ved den syriske grensen, intervjuet VG Aldar Xelil, sjefen i den politiske koalisjonen som leder den kurdiske selvstyreregionen i nordøstlige Syria.

Tyrkia kunngjorde mandag, med Donald Trumps støtte, at landet om kort tid vil angripe de USA-allierte kurderne i et forsøk på å drive dem vekk fra grensen.

Ifølge Tyrkia vil angripe starte innen kort tid.

Xelil er svært bekymret for de ødeleggende konsekvensene av et større tyrkisk angrep.

Det er nemlig den kurdiskeledene militæralliansen SDF som holder flere tusen IS-krigere i fengsler i regionen, i tillegg til 70.000 kvinner og barn, som tidligere var IS-krigernes familier, inkludert nordmenn. Flere av kvinnene i leirer som al-Hol er radikaliserte og var tidligere aktive medlemmer av IS.

Senest i forrige uke var det radikale opptøyer i al-Hol, og over 400 spesialsoldater kjempet for å gjenvinne kontroll. IS-lederen har også oppfordret IS-medlemmer til å angripe leiren for å befri kvinnene på innsiden.

VED GRENSEN: Tyrkiske militærstyrker ved grensen natt til onsdag. Foto: BULENT KILIC / AFP

Antallet vakter reduseres

– Hvis Tyrkia angriper vil spesial- og elitestyrkene som nå bevarer sikkerheten ved leirene og fengslene, flytte seg til frontlinjen, sier han til VG i telefonintervjuet.

Han forteller videre at mindre erfarne og lite trente vakter vil ta over vaktholdet i leirene og fengslene.

– Beskyttelsen av fengslene og leirene vil bli svakere, kvaliteten på vaktholdet vil gå ned, og antall vakter vil bli redusert. Leirene og fengslene vil bli nedprioritert, fordi vårt hovedfokus vil være å stå imot en tyrkisk invasjon.

Natt til onsdag skjedde også det kurderne sier de frykter – at sovende celler av IS-krigere i regionen vil prøve å utnytte kaoset til å angripe.

Slike IS-krigere gjennomførte et selvmordsangrep i deres tidligere selverklærte hovedstad Raqqa, ifølge de kurdiske styrkene. Det kommer motstridende meldinger om størrelsen på angrepet, men ingen kurdiske soldater skal ha blitt skadet, og de skal nå ha kontroll på situasjonen.

Frykter massakre

Xelil sier som andre kurdiske ledere at et tyrkisk angrep også vil ha andre dramatiske konsekvenser.

– Hvis Erdogan gjennomfører sine trusler vil resultatet være etnisk rensing, demografisk forandring og massakre mot sivile. Hvis de invaderer regionen vil de drive vekk kurdere, assyrere, armenere og arabere, sier han.

Området i nordøstlige Syria kontrolleres i dag av den kurdiskdominerte SDF-alliansen, der blant annet YPG-militsen inngår. Alliansen er alliert med USA og har vært helt avgjørende i bakkekrigen mot IS i Syria. Tyrkia mener YPG er en terrororganisasjon som har koblinger til kurdiske PKK i Tyrkia. Tyrkiske myndigheter, med president Erdogan i spissen, ser derfor et behov for å etablere en buffersone på syrisk side av grensen.

Har forberedt seg lenge – trygler verdenssamfunnet

Kurderne har forberedt seg lenge på en potensiell krig med deres erkefiende Tyrkia inne på syrisk side av grensen.

– Dette er forberedelser til den kommende krigen, sa en lokal journalist til VG, da vi sammen kjørte langs en hovedvei i nordøstlige Syria i forrige uke, ikke langt fra grensen til Tyrkia.

Det journalisten pekte på var gravemaskiner som langs veien gravde opp flere meter høye jordvoller, som strekker seg kilometer etter kilometer. Gjennom VGs tre besøk i den syriske regionen i år, har vollgravene bare blitt flere, større og lengde.

Hvor stort et potensielt tyrkisk angrep vil være, er foreløpig høyst uklart.

Topplederen Aldar Xelil sier til VG tirsdag kveld at han har en oppfordring til omverden:

– Vi ber det internasjonale samfunnet og Europa til ikke å forbli stille om en tyrkisk offensiv. En slik invasjon vil hjelpe IS til å gjenoppstå og reorganisere seg. Det vil igjen true internasjonal fred og sikkerhet.

MINDRE SIKKERHET: Kvinner som tidligere levde under IS, i al-Hol-leiren i forrige uke. Foto: Harald Henden,VG

Publisert: 09.10.19 kl. 10:26