Russisk kommisjon anbefaler å benåde spiondømte Frode Berg

En russisk kommisjon har anbefalt Vladimir Putin å benåde den spiondømte nordmannen. – Svært gode nyheter, sier advokat Brynjulf Risnes.

Det er nyhetsbyrået Interfax som melder om anbefalingen.

– Dokumentene er sendt til president Putins administrasjon, sier Tatjana Potjajeva til Interfax. Hun er medlem av benådningskomiteen og til daglig ombudsmann for menneskerettigheter i Moskva.

President Putins talsmann, Dmitrij Peskov, har tidligere sagt at han ikke kjenner til at Putin har fått benådningssøknaden fra Berg.

– Dette er svært gode nyheter og bekrefter ytterligere at Frode Bergs løslatelse og hjemkomst er nært forestående, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes i en SMS til VG.

VG skrev i forrige ut at den spiondømte nordmannen har søkt om benådning. 16. april ble Berg dømt til 14 års fengsel for å ha spionert mot den russiske føderasjon.

Han ble pågrepet i Moskva i desember 2017 og har sittet fengslet siden.

Lovendring i Litauen

Lederen for Litauens sikkerhets- og forsvarskomité har nylig kommet med et lovforslag som i større detalj skal utdype presidentens fullmakter til å benåde utenlandske borgere som er dømt for spionasje i Litauen.

Den foreslåtte lovendringen har av flere analytikere blitt satt i direkte tilknytning til en angivelig avtale om utveksling av spioner, som det litauiske nyhetsbyrået Baltic News Service (BNS) meldte om for en uke siden.

Russland og Litauen skal være enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Berg er den eneste nordmannen som soner en dom for spionasje i Russland.

Utenriksdepartementet har ikke villet kommentere ryktene om en utvekslingsavtale.

