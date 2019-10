Spania-ekspert om Catalonia-bråket: - Folk er dritt lei

Separatist-forkjemperne i Catalonia lover å fortsette den høylytte kampen for selvstendighet for regionen. Norske eksperter har liten tro på prosessen.

Tirsdag kveld er det nye demonstrasjoner i Barcelona etter mandagens opptøyer.

Bakgrunnen er at ni katalanske politikere ble idømt fengselsstraffer etter at de i oktober 2017 organiserte folkeavstemning om uavhengighet. Minst 75 personer er bekreftet skadet i kaoset, hvor demonstranter forsøkte å blokkere flyplassen i Barcelona.

Tirsdag ettermiddag skriver avisen El Periódico at innenriksministeriet har beordret ytterligere 1000 politfolk fra Guardia Civil til regionen.

Samtidig blir det innledet etterforskning for å finne ut hvem som stod bak aksjonene på flyplassen.

VG har vært i kontakt med separatistene som kaller seg «TsunamiDemocrátic» tirsdag. De sier de vil fortsette kampen.

– Vi vil oppfordre alle katalanere til å være med på de neste aksjonene gjennom våre kanaler, skriver Tsunami Democratic til VG i en e-post. De har ingen navngitte talspersoner.

– Mange ble skadet i går. Vil dere gjøre noe for å unngå flere skader i dagene som kommer?

– Vi kan ikke unngå politiet. Vi oppfordrer alle borgere til motstand med et ikke-voldelig utgangspunkt.

AKSJONERER: Demonstranter på flyplassen i Barcelona bak et banner som krever frigivelse av politiske fanger. Foto: Emilio Morenatti / AP

Gruppen understreker at de ønsker demokrati, selvbestemmelse og at alle politiske fanger settes fri. De svarer slik på spørsmålet om det spanske folk støtter deres sak om selvstendighet for Catalonia.

– Det som er viktig er at alle respekterer selvbestemmelse for alle nasjoner. Dette inkluderer selvsagt spanske politikere.

Førsteamanuensis Marcus Buck ved Universitetet i Tromsø mener dommen, som utløste demonstrasjonene, var mer forsonende enn man kunne frykte, selv om mange mener saken aldri burde havnet i rettssystemet i utgangspunktet. Han tror likevel det vi ser nå er krampetrekninger.

– Denne prosessen er kjørt. Selvstendighetsforkjemperne har gjort den ene feilberegningen etter den andre, sier han.

Han påpeker at det er full splid innad blant dem som ønsker selvstendighet, de konservative og de venstreorienterte som stod samlet før avstemningen forrige gang.

OPPRØRSPOLITI: Politi som forsøker å løse opp demonstrasjonene i Barcelona mandag kveld. Foto: ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Buck tror heller ikke dette opprøret blir slått ned på like brutal måte som forrige gang, noe som førte til reaksjoner.

– Jeg tror ting roer seg i løpet av et par dager. Folk i Catalonia er generelt lei av at denne symbolpolitikken opptar all tid, og flertallet ønsker ikke uavhengighet.

Spania-ekspert ved Universitetet i Oslo, José Maria Izquierdo, tror bråket i Catalonia vil fortsette. Han mener det ble begått flere feil av den konservative Partido Popular-regjeringen i 2017.

– Det gjorde feil da de gjorde den politiske prosessen til en rettsprosess. Og da de gikk så brutalt til verks med politiet mot en folkeavstemning som de ikke anerkjente. Dette fører til emosjonelle reaksjoner blant de aktive selvstendighetsforkjemperne, sier han.

I likhet med Buck påpeker han at det langt fra er noe flertall for selvstendighet.

– Det er kanskje en 35-40 prosent som ønsker det, men det er svært aktive. Flertallet som ønsker føderasjon med Spania hører man jo ikke. Generelt er folket, både det spanske og katalanske, dritt lei av hele opplegget. Politikerne i Catalonia driver kun med symbolpolitikk, og det er ødeleggende for det katalanske samfunnet.

