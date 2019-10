I KIRKENES: Utenriksministrene Sergei Lavrov og Ine Eriksen Søreide på vei inn til sin felles pressekonferanse fredag. Foto: Gisle Oddstad

Lavrov i Kirkenes: Frode Berg har søkt om benåding. Svaret kommer snart.

Utenriksminister Sergei Lavrov gikk langt i å love en snarlig benåding av Frode Berg, da han snakket til pressen i Kirkenes fredag.

– Frode Berg er dømt for spionasje og har søkt om benåding. Søknaden er vurdert og svaret kommer snart, sa Lavrov mens han sto ved siden av den norske utenriksministeren Ine Eriksen Søreide.

- Vi ønsker å få Frode Berg hjem, kvitterte Eriksen Søreide,

– Den meldingen har vi gitt til Russland fra begynnelsen. Det har vi sagt til Russland fra begynnelsen. Vi jobber langs ulike spor, samtidig som vi ivaretar hans interesser. Det betyr jevnlige besøk fra ambassaden hver annen uke. VI har også jevnlig kontakt med familien og begge hans advokater, sa den norske utenriksministeren.

Møttes i Kirkenes

De to utenriksministrene møttes på Grenselandmuseet i utkanten av Kirkenes fredag morgen. Der fikk de en omvisning før de satte seg ned i det formelle møtet.

Lavrov kom til vinteren i Kirkenes torsdag kveld. Overfor norsk presse bekreftet han at Frode Berg er i ferd med å bli utlevert og kan reise hjem til Kirkenes.

– Frode Berg kan komme hjem når som helst, sa Lavrov da han kom til hotellet i Kirkenes.

Norske myndigheter har så langt ikke kommentert nyhetene om Berg og mulig benåding fra russisk side.

Men åpenbart ikke skodd for vinterføre, holdt han på å snuble da han skulle håndhilse og klemme sin norske kollega Ine Eriksen Søreide.

Felles historie

Søreide sa at markeringen i Kirkenes av 75 års minnet for frigjøringen av Finnmark er en markering av takknemlighet for de som frigjorde Finnmark og bidro til krigens avslutning:

– Vi skal markere at dette er en del av vår nære og vår felles historie, sa Søreide til Lavrov på deres felles pressekonferanse.

Søreide sa at dialogen vil fortsette også om de spørsmålene de ikke er enige om.

– Vi har ikke utenlandske baser i Norge, slik praksis har vært siden 1949, sa Søreide på russernes påstand fra torsdag, om at Norge er i brudd med sin egen basepolitikk.

NATO tar seg østover

Men Lavrov sa at NATO fortsetter å bevege seg lengre østover, slik Russland har hevdet er i strid med forståelse mellom Vest-Europa og Russland fra 90-tallet:

- Vi har uttrykt vår bekymring om at NATO forskyver sine grenser mot øst, Den bekymringen har vi delt med Norge, sa Lavrov.

Søreide tok også opp forstyrrelsene i GPS-nettet de siste par årene, hvor norske myndigheter har lagt ansvaret på Russland.

Hun la til at Norge og Russland er enige om å ta opp igjen dialogen om menneskerettigheter.

– Vi snakket om uenigheter, men disse må ikke true vårt gode forhold og sikkerheten i regionen, sa Lavrov, uten å gå mer i detalj enn å navne at de er uenige om synet på den norske basepolitikken.

Men den russiske utenriksministeren snakket også varmt om Norges innsats i fredsforhandlinger, fra Oslo-prosessen mellom Palestina og Israel på 90-tallet, til den norske FN-megleren Geir O. Pedersens anstrengelser for å få i gang forhandlinger mellom partene i Syria-konflikten.

– Jeg har orientert om avtalen som ble inngått mellom Russland og Tyrkia i Sotsji tidligere denne uken. Lavrov kom rett fra Sotsji til Kirkenes torsdag.

