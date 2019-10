ALVORLIG: Om tre uker fyller den syke fireåringen (til høyre) fem år, men han veier omtrent det samme som en gjennomsnittlig ettåring. Hans tre år gamle lillesøster vokser fra ham. Bildet er noen uker gammelt, fra sist de var på feltsykehuset. Foto: Privat

IS-kvinne til advokaten: Sønnen nektes helsehjelp i leiren

I nye samtaler med sin advokat forteller IS-kvinnen i al-Hol at helsetilstanden til hennes syke, fire år gamle sønn er forverret. Nå nektes de ifølge henne også helsehjelp i leiren og sikkerhetssituasjonen tilspisser seg.

På telefonen sent fredag kveld fortalte den norske IS-kvinnen sin advokat Nils Christian Nordhus at sønnens situasjon er ytterligere forverret. Gutten har sannsynligvis diagnosen cystisk fibrose.

Det skjer samtidig som situasjonen tilspisser seg i Syria. Den tyrkiske militærintervensjonen er inne i sin fjerde dag.

Røde Kors’ feltsykehus i al Hol-leiren stengte torsdag på grunn av arbeidernes usikkerhet som følge av Tyrkias militæroffensiv, men åpnet igjen fredag formiddag. Lørdag er det også i drift som normalt og sykehuset tar imot pasienter, opplyser Røde Kors.

– Guttens mor forteller at sønnen nå hoster og innimellom har pusteproblemer. I tillegg har han fortsatt diaré, er svært underernært og går ikke opp i vekt. De nektes nå tilgang til feltsykehuset av vaktene i leiren, selv om vi vet at feltsykehuset har gjenåpnet. Vi vet ikke hvorfor de blir nektet, sier Nordhus til VG.

Professor Johan Stanghelle, en av Norges ledende eksperter på cystisk fibrose, skrev tidlig i august en sakkyndigerklæring om gutten. Stanghelle slår blant annet fast at dersom gutten har denne diagnosen, er det på både kort og lang sikt grunn til å frykte for livet under de forholdene som beskrives i leiren.

SYK: VG har skrevet om den syke fireåringen over en lengre periode. Han bor i leiren sammen med søsteren og moren. Til sammen er over 75.000 kvinner og barn fanget her. 10.000 av dem er utenlandske. Fire kvinner og fem barn er norske. Foto: Privat

Fikk SMS om skudd, brannlukt og fly

I tillegg mottok advokat Nordhus tidlig lørdag morgen to tekstmeldinger fra kvinnen:

«Har vært avfyrt skudd i går både om morgen og kvelden. Og om kvelden er det noe som lukter brann» lyder den første meldingen.

I den andre skriver hun dette:

«Nå har det vært fly hele natt og nå om morgen skyting på drone eller fly.....»

Nordhus har ikke kommet i kontakt med henne etter at han mottok meldingene, men forteller at det som bekymrer henne aller mest er at Tyrkias militæroffensiv i nordøst-Syria vil gi IS et oppsving og at de dermed kan angripe leiren.

– Hun har også forklart at hun har observert mye transport til og fra leiren, som viser at det altså vil være mulig for norske myndigheter å komme inn dit for å hente dem ut. Men bekymringen er også at den stadig forverrede sikkerhetssituasjonen på et tidspunkt vil gjøre det umulig, forklarer Nordhus.

Fredag brøt det ut opptøyer i al-Hol-leiren, der kvinner skal ha angrepet vakter i forsøk på å rømme. Det skjedde samtidig som kurdiske styrker med ansvar for leiren ble sendt lenger nord for å stå imot den tyrkiske militæroffensiven.

– Jeg vet derfor ikke noe mer om disse SMS-ene. Det som er sikkert, er at situasjonen i leiren er mye mer anspent enn for bare noen uker siden, og at det har vanskeliggjort tilgangen på helsehjelp for barna, sier han.

– Men det grunnleggende i denne saken er at fireåringen dør, og at de nå ikke får tilgang på noen helsehjelp i leiren i det hele tatt.

Etter et møte i Stortinget fredag sier Ap-leder Jonas Gahr Støre at han mener at norske IS-kvinner kan hentes hjem sammen med sine barn, dersom mødrene straffeforfølges i Norge, og hvis regjeringen finner en løsning på det.

– Jeg har full tillit til at norske myndigheter er innforstått med alvoret i utviklingen og alvoret i fireåringens helsetilstand, og at norske myndigheter mener at rettsstaten gjelder for alle – også kvinner og barn i al Hol-leiren, sier Nordhus.

