Bestefar til syk fireåring i Syria: – Jeg er redd politikerne ikke forstår alvoret

** Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil denne uken be om en avstemning på om IS-kvinnen og hennes to barn skal hentes hjem til Norge.

** Regjeringen har sagt at kun barn kan bli hentet, mens mødrene ikke kan få hjelp, etter at Frp og Høyre har sagt nei. Venstre er delt i saken, men vil la regjeringen må finne en løsning. KrF vil at kvinner og mødre skal hentes hjem, men at regjeringen skal håndtere saken. De vil derfor stemme imot MDG-forslaget.

** MDG vil få støtte fra SV og Rødt, mens Sp har sagt de vil stemme nei. Ap er delt, og har tidligere sagt at alle barn må hentes hjem. Partiledelsen i Ap lener likevel mot å stemme nei.