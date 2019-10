Opptøyer på flyplassen i Barcelona

Politiet går kraftig til verks mot demonstranter på flyplassen i Barcelona. Bakgrunnen er fengslingen av flere katalanske separatister tidligere i dag.

En video publisert av politiets fagforening Jupol viser politi som går løs på demonstranter inne på flyplassen El Prat i Barcelona.

El Pais skriver at den katalanske politistyrken Los Mossos har blokkert all adgang til flyplassen via metro, tog og bilvei.

Bakgrunnen er at ni katalanske politikere er dømt til mellom ni og 13 års fengsel i spansk høyesterett etter forsøkene på å løsrive Catalonia i 2017.

En spansk dommer har utstedt en ny internasjonal arrestordre for Catalonias tidligere president Carles Puigdemont, som dro i eksil i 2017.

Puigdemont flyktet til Belgia for å unngå straffeforfølgelse da den spanske regionen mislyktes med sitt forsøk på løsrivelse fra Madrid.

Arrestordrens grunnlag er den eksisterende tiltalen om oppvigleri og misbruk av offentlige midler. Den ble utstedt kort tid etter at Spanias høyesterett dømte 12 katalanske ledere, 9 av dem til lange fengselsstraffer, for anklager knyttet til uavhengighetskampen.

Puigdemont reagerte hardt på de strenge dommene mot sine tidligere regjeringskolleger.

– Hundre år til sammen. En skandale, skrev han på Twitter.

