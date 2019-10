ENDTE I KRANGEL: Donald Trump har publisert dette bildet fra møtet i Det hvite hus. I ettertid har Nancy Pelosi brukt det som sitt forsidebilde på Twitter. Foto: Det hvite hus

Anklagene hagler etter drama i Det hvite hus: – Katastrofalt

«En fastlåst situasjon», «politisk polarisering» og «katastrofalt – både for USA og resten av verden». Dette sier USA-eksperter om skittkastingen mellom president Donald Trump og den politiske rivalen Nancy Pelosi.

Nå nettopp







– Dette er en høyst uvanlig situasjon, og jeg kan ikke huske noe lignende, sier USA-ekspert og professor Jennifer Leigh Bailey i statsvitenskap ved NTNU til VG, og fortsetter:

– Det blir bare verre og verre, men vi har ingen erfaring med en president som oppfører seg sånn, så det er vanskelig å vite hva man skal gjøre.

Hun viser til det siste døgnets dramatiske utvikling i USA, hvor Donald Trump og leder av Representantenes hus, Nancy Pelosi, gikk i strupen på hverandre etter et møte i Det hvite hus om situasjonen i Nord-Syria.

Syv Trump-tilhengere: Derfor tar Demokratene feil om riksrett

Det skal ha gått så hett for seg rundt møtebordet at flere av demokratene valgte å avbryte møtet før det var over, og i ettertid har de to beskyldt hverandre for å ha fått et «sammenbrudd».

Trump tok til orde for at folk må be for Pelosi fordi «hun er en veldig syk person», mens hun svarte at hun ber for presidenten hele tiden.

Det ser ikke ut til at Trump lar seg affisere av kritikkken: Han fortsatte nemlig Pelosi-angrepet på sitt valgkamparrangement i Dallas i Texas natt til fredag.

De to kranglefantene representerer hver sin del i det amerikanske maktfordelingsprinsippet: Den utøvende makten hos presidenten og den lovgivende hos Kongressen – herunder Representantenes hus.

– Når to av de mest sentrale personene i amerikansk politikk beskylder hverandre for sammenbrudd, så er det katastrofalt – både for USA og resten av verden. For hvordan skal andre verdensledere ha et forhold til USA? Er de pålitelige? En verdensmakt kan ikke fremstå sånn, sier Bailey.

Les også: Hunter Biden lover å ikke jobbe for utenlandske selskaper dersom faren blir president

USA-ekspert og postdoktor Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen viser til at det er vanlig at Kongressen og presidenten er rykende uenige.

– Men Demokratene har rettet riksrettskanonen mot Trump, som de ser som uegnet og inkompetent. Og på hver side står et ekkokammer av aktivister og allierte i mediene som forverrer skyttergravskrigen, sier han til VG.

Les også: Trumps advokat innrømmer millionbetaling

Han viser til at det politiske systemet forutsetter samarbeid og en viss omgangsform, men at Trump aldri har brydd seg om å omstille seg.

– Demokratene vippes av pinnen og mister selv fatningen. Resultatet blir konflikt og en fastlåst situasjon. Vi ser en slags gjensidig stilistisk radikalisering.

Det er imidlertid langt fra første gang at Pelosi og Trump krangler. Det er også hun som leder riksrettsgranskingen mot presidenten, noe han åpenbart ikke liker.

– De er rake motsetninger. Hun er den erfarne innsideren, Trump dels kan ikke og vil ikke lære det spillet. Han er vant til å få viljen sin, blir uforsonlig, aggressiv og ofte ufin når det ikke skjer. USAs politiske system er dårlig egnet til å håndtere den politiske polariseringen som nå pågår.

I tillegg til sosiale medier, trekker han frem to aspekter som er litt nytt i vår tid: Transparensen og lekkasjene.

– Vi får nå være flue på veggen. Jeg kan love at det gikk fort en kule varmt når Lyndon B. Johnson og Bill Clinton var i sving, også.

Bli oppdatert – derfor risikerer Trump riksrett:

Bailey er heller ikke imponert over brevet som Donald Trump sendte til Recep Tayyip Erdogan samme dag som tyrkiske styrker gikk inn i Nord-Syria. I brevet advarer han Tyrkias president mot å finne på noe dumt. «Ikke vær han tøffingen. Ikke vær tåpelig», skriver han blant annet.

– Brevet er preget av et barnslig språk, og er ikke diplomatisk. Det er ikke overraskende at mange stiller spørsmål ved det.

Det hvite hus i oppsiktsvekkende brev: Vil ikke samarbeide i riksrettsgransking

Hun viser til at det er presidenten som skal lede utenrikspolitikken i USA, men at man har vært vitne til en utvikling der Kongressen presser tilbake i flere saker, deriblant den nye situasjonen i Syria.

– Resultatet er at det kommer blandede meldinger fra USA om hvor de står, og det er ikke holdbart, mener Bailey.

VG i Nord-Irak: Angrepet av Tyrkia: Slik var familienes desperate flukt

Publisert: 18.10.19 kl. 04:19







Mer om