FUNNET PÅ GÅRDEN: Seks personer skal ha oppholdt seg på denne gården ved landsbyen Ruinerwold, uten kontakt med omverdenen på ni år. Foto: Wilbert Bijzitter / ANP

Nederland-mysteriet: 58-åring mistenkt for frihetsberøvelse

Mannen som er arrestert etter at en familie på er nå mistenkt for frihetsberøvelse.

Mysteriet på gården nær landsbyen Ruinerwold har fått mye oppmerksomhet i Nederland etter at seks personer ble funnet på gården. De skal ikke ha hatt kontakt med omverdenen på ni år.

En 58-årig mann fra Østerrike som står som leietager av gården ble arrestert i saken. Han har nå status som mistenkt for frihetsberøvelse, skriver De Telegraaf. Mannen må møte i retten senere i dag, torsdag.

Saken rullet opp etter at en 25 år gammel mann, som skal være den eldste av søsknene på gården, dukket opp på en lokal pub i Ruinerwold og ba om hjelp.

Nyhetskanalen RTV Drenthe skriver nå at familien besto av ytterligere tre barn, som skal være eldre enn de fem som ble funnet på gården. Det bekreftes av flere kilder, blant andre en nabo.

Naboen sier til nettstedet at alle de tre er over 25 år. Hvor de tre barna bor er ukjent, naboen mistenker at de kanskje har brutt med resten av familien.

Publisert: 17.10.19 kl. 11:01