STOR INNFLYTELSE: Statsepidemiolog Anders Tegnell ved det svenske folkehelseinstituttet er hovedarkitekten bak Sveriges coronastrategi. Foto: Henrik Montgomery/TT NYHETSBYRÅN

Sveriges smittevernekspert: – Det er Norge som er forsøkskanin

Han er blitt frontfiguren i kampen mot spredning av corona i Sverige. Her forklarer statsepidemiolog Anders Tegnell til VG hvorfor han velger enn annen strategi enn store deler av verden.

Oppdatert nå nettopp

– Vi og Norge har samme mål: Vi ønsker begge to å få en langsom smittespredning i samfunnet slik at helsevesenet kan håndtere de som blir syke – frem til vi muligens oppnår flokkimmunitet.

Slik begynner Anders Tegnell, Sveriges omstridte statsepidemiolog, da VG spør hvorfor Sverige går en helt annen vei enn Norge – og en rekke vestlige land – i bekjempelsen av coronaviruset.

– Forskjellen er grepene vi har valgt for å minske farten på spredningen. Vi mener det viktigste er at personer som er syke holder seg hjemme, så de ikke sprer smitte.

Går ut mot stengte skoler og grenser

Den norske regjeringen innførte 12. mars de strengeste og mest inngripende tiltakene i fredstid. Over hele verden går land i lockdown.

Mens i nabolandet Sverige, som også er rammet av corona med 18 dødsfall i Stockholm bare det siste døgnet, har Tegnell og hans kolleger valgt å holde samfunnet åpent. Det har ført til at han har mottatt hets – mange i Sverige etterlyser strengere tiltak, og holder ham ansvarlig. Til og med Riksdagen har bedt om å få stenge skolene, men helsemyndighetene er imot.

I dette intervjuet forsvarer Tegnell sine valg.

SKOLEN ER ÅPEN: Barna ved Vasastans montessoriskole i Stockholm har gym i Vasaparken. Men bare halve klassen er på skolen – resten holdes hjemme etter foreldrenes initiativ. Foto: PONTUS ORRE, Aftonbladet

– Stengte grenser har jeg vansker for å forstå. Når det allerede er stor spredning inne i landet, spiller det ingen rolle om det kommer noen utenfra. Grenser utgjør ingen forskjell lenger, sier Tegnell til VG.

Slik ser det ut når svenskegrensen før første gang på over 100 år blir voktet av militæret.

– Stengte skoler er jeg også tvilsom til effekten av. Det skaper masse problemer, men gevinsten er vanskelig å se. Helsevesenet i Sverige forteller oss at de vil miste mye personell hvis vi stenger skolene, og det er vrient å gi barna deres et tilbud siden vi har så mange private aktører.

– Disse tiltakene fører til en økonomisk depresjon og en arbeidsledighet som også har negativ effekt på folkehelsen, påpeker Tegnell.

Tiltakene som funker, ifølge Sverige

Han understreker overfor VG at Sverige har innført en rekke tiltak, som de mener er langt mer målrettede. Han lister opp:

Syke og og de med symptomer holder seg hjemme

Risikogrupper (eldre og de med underliggende sykdommer) isolerer seg

De som kan, jobber hjemmefra

Forbud mot arrangementer med mer enn 500 personer

Risikoanalyser ved mindre arrangementer

Restauranter skal passe på at det ikke blir for trangt

Besøksforbud ved sykehjem

Testing av helsepersonell ved coronasymptomer

Anmodning mot at folk ikke møter sine eldre slektninger

– Hvordan fungerer strategien så langt? Er den en suksess?

– Det er altfor tidlig å si. Men hittil ser vi en jevn økning i antall smittede daglig, rundt 100–150 personer, de fleste av dem i Stockholm. 42 er døde, og 65 får intensivbehandling. Tallene endrer seg ikke så veldig, de ligger på samme nivå. Det mener vi er veldig bra.

Når smittetallene først begynner å stige, forventer Tegnell en smittetopp i Sverige fem til syv uker etterpå, sier han.

BEREDSKAP: Også i Sverige bygges det coronaberedskap. Utenfor Östra sykehus i Malmö er det blitt satt opp et feltsykehus for coronatilfeller. Foto: Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN

Satser på frivillig sosial distanse

– Er Sveriges befolkning er en forsøkskanin i kampen mot corona?

– Jeg vil si at det er Norge som er en forsøkskanin – minst like mye som Sverige. Dere innfører tiltak som aldri er blitt innført før. Vi gjør også ting som ikke tidligere er blitt gjort, men dere enda mer, svarer Tegnell.

– Land etter land stenger ned. Hvordan er det å stå imot?

– Jeg kan ikke forutse hva politikerne våre vil gjøre hvis vi får en stor smittespredning. Men i Sverige har vi en lang tradisjon for at vi i helsemyndighetene har stort ansvar og stor frihet. Befolkningen stoler på oss, og vi ser at individet tar ansvar selv. Det er veldig tomt i Stockholms gater og kontorer nå. Folk har frivillig minsket kontakten med hverandre – kanskje like mye som i land der man har brukt tvang og forbud.

– Til slutt, når alt dette er over, tror jeg kanskje Norge og Sverige ender opp med samme utfall uansett. Stengte skoler og grenser vil ikke avgjøre. Det som avgjør er at vi begge har et godt organisert helsevesen, og at vi har fått litt tid til å forberede oss på smittetoppen, avslutter Tegnell.

Publisert: 25.03.20 kl. 19:14 Oppdatert: 25.03.20 kl. 19:35

