TOMT: Waterloo stasjon i London var nærmest tom dagen etter at Storbritannia innførte strenge corona-tiltak. Foto: Jonathan Brady / PA Wire

Professor bak Corona-rapport: Tror helsevesenet kan takle epidemien

Forskerne mente 500.000 kunne dø hvis ikke Storbritannia innførte tiltak. Nå er det usannsynlig med over 20.000 dødsfall.

Det sier professor Neil Ferguson, som har stått i spissen for den mye omtalte Imperial-rapporten, som norske og britiske myndigheter har lent seg på i kampen mot coronaepidemien.

Rapporten ble blant annet diskutert i det mye omtalte Debatten-programmet hvor forsker Gunhild Alvik Nyborg slaktet norske myndigheters håndtering av spredningen. Den ble også tema i tirsdagens program med helsedirektør Bjørn Guldvog som uttalte at rapporten endret tenkemåten i den vestlige verden.

Professor Ferguson, som selv har testet positivt for corona, hadde onsdag et videolink-møte med britiske parlamentsmedlemmer, ifølge flere britiske medier.

Mens han drakk av en kopp med påskriften «Keep Calm and Carry On», kom han med nye betraktninger om situasjonen på de britiske øyer:

Han fortalte parlamentskomiteen at det er mulig at halvparten eller opp mot to tredjedeler av de som kommer til å dø av coronaviruset de neste ni månedene, uansett vil dø av andre årsaker, fordi de har alvorlige underliggende sykdommer.

Ferguson fortalte videre at de tiltakene Storbritannia nå har iverksatt, med strenge regler om sosial avstand, kan holde virusutbruddet på «overkommelige nivåer», ifølge Imperial College sine egne nettsider.

Ifølge The Telegraph uttalte Ferguson at det trolig er usannsynlig at viruset nå vil forårsake 20.000 dødsfall, og at det kan bli mye færre.

Studien han og 31 forfattere publiserte 16. mars, konkluderte med at uten tiltak, ville epidemien ha ført til over 500.000 dødsfall i Storbritannia og 2,2 millioner i USA.

HAR FÅTT KRITIKK: Storbritannias regjering, med statsminister Boris Johnson i spissen, har fått kritikk for at de varsene med å innføre strenge tiltak som kan dempe spredningen. Foto: EDUARDO MUNOZ / REUTERS

Kan takle viruset

Storbritannia, som ventet lenger enn de fleste andre europeiske land med å innføre strenge tiltak, innførte 23. mars forbud mot ansamlinger av flere enn to personer. De har også bedt risikogruppene holde seg inne i 12 uker.

Professor Ferguson pekte på den generelle usikkerheten på området, men sa at dersom tiltakene fungerer som forventet, vil behovet for intensivbehandling nå en topp innen omtrent to eller tre uker, og deretter falle.

Hans nåværende prognose er at det britiske helsevesenet (NHS) vil være i stand til å takle situasjonen, dersom folk overholdt de strenge tiltakene.

Professor Ferguson gjorde det klart at Storbritannia ikke kan forbli i «lockdown» i et år, men at testing i stort omfang og smittesporing vil bli nødvendig slik at økonomien kan startes på nytt.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters ser forskerne på Imperial College nå på tall fra Sør-Korea, som av Ferguson omtales som oppmuntrende.

Slå ned-strategien

Imperial-rapporten har dannet mye av grunnlaget for norske helsemyndigheters strategi mot viruset. Helsedirektør Bjørn Guldvog uttalte på følgende “Debatten” tirsdag:

– Det var en analyse fra Imperial College i Storbritannia som nok endret mye av tenkemåten i hele den vestlige verden, og som gjør at veldig mange nå har laget en mye tydeligere strategi, som nettopp går ut på å nettopp slå ned.

Imperial-studien tok for seg to strategier, hvor norske helsemyndigheter gikk for tiltak for å kvele og slå ned epidemien snarest og deretter holder viruset under kontroll med et reproduksjonstall på under én.

Slik kan epidemien utsettes frem til en vaksinasjon eller annen effektiv behandling blir tilgjengelig.

Ifølge studien måtte myndighetene opprettholde tiltak i minst fem måneder eller inntil en vaksine ble klar, for å undertrykke viruset. Det går også frem av rapporten at dette kunne ta opptil 18 måneder.

STRENGE TILTAK: Boris Johnson, Storbritannias statsminister, ba folk holde seg hjemme, forbyr samlinger med mer enn to personer og stenger butikker med ikke-nødvendige varer. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Vil øke smittesporing

Onsdag uttalte Folkehelseinstituttets (FHI) direktør Camilla Stoltenberg at det kan være behov for tiltak mot koronasmitte i 18 måneder, fram til det kommer en eventuell vaksine.

Under torsdagens pressekonferanse presiserte avdelingsdirektør Line Vold i FHI at det ikke betyr at dagens inngripende tiltak vil fortsette i 18 måneder.

– Vi samarbeider nå for å se på hvordan vi kan gjenåpne Norge, og samtidig holde smitten nede, sier Vold.

Blant annet ser myndighetene på mulighetene for økt kapasitet i helsevesenet, økt smittesporing, og en digitalisert smittesporingsløsning via mobiltelefoner, skriver NTB.

Professor Ferguson uttalte også at det fremover blir nødvendig med testing i et stort omfang, slik at landet kan gå bort fra de inngripende tiltakene og bevege seg mot tiltak man kan leve med i en lengre periode.

