TRUMP-TILHENGER: Jeff Cornett fra Beattyville i Kentucky holder fast ved sin støtte til Donald Trump. Her fotografert da VG besøkte ham i 2017. Foto: Thomas Nilsson / VG

Støttespillere holder fast ved Trump: – Han har gjort alle de rette tingene

Selv om USA synes bakpå i corona-kampen, er det veldig mange som fortsatt holder fast ved støtten til Donald Trump.

Torsdag ble det kjent at USA er landet med flest corona-smittede i verden – flere enn Kina. VGs oversikt viser at minst 105.470 er bekreftet smittet i landet lørdag kveld. Minst 1710 er døde, inkludert de 402 som døde fredag.

Gang etter gang har Trump blitt arrestert på sine utsagn - ikke minst av sin egen ekspert, Anthony Fauci, som blant annet fortvilet prøvde å skjule ansiktet med denne håndbevegelsen under en pressekonferanse forrige uke:

Fra kinesisk hold er det kommet kraftige reaksjoner på at han har kalt corona-viruset for «kina-viruset», og i USA er kritikken også sterk:

– USAs president er fra New York City, og han vil ikke løfte en finger for å hjelpe sin hjemby, sa borgermester Bill de Blasio ifølge huffpost.com.

– Vi vet at de fleste som er imot Trump, ønsker at dette skal gå ut over økonomien, fordi valget er like om hjørnet, sier Jeff Cornett fra Beattyville i Kentucky.

Der er Trump-støtten fortsatt stor.

Cornett har en bilkirkegård og jobber i en bildekk-butikk.

– Det er rykter om at dette (corona-viruset) i virkeligheten er et våpen laget av Kina for å ødelegge oss, mens Russland dumper billig olje med dobbel virkning. Jeg vet at det høres ut som konspirasjonsteori, men hvem vet?

Cornett uttrykker over for VG at «det går bra så langt». 51 prosent av amerikanerne er fornøyd med den måten Trump har håndtert corona-utbruddet, mens 45 prosent ikke er fornøyd, viser en fersk meningsmåling fra ABC/Washington Post. Et flertall mener imidlertid at han var for sen med å sette i verk tiltakene.

– Alle tar de nødvendige forholdsregler for å stoppe spredningen, men folk er litt urolige for at skoler og jobber skal bli stengt.

– Hvordan synes du Trump og myndighetene har håndtert dette så langt?

– Jeg forstår at det er en tynn linje mellom å beskytte befolkningen og ikke krenke de rettighetene vi har som amerikanere. Det er skummelt når enkelte ledere, lokale eller føderale, snakker om en total nedstengning for å beskytte seg selv. Det er vanskelig å få ærlige svar, fordi argumentene er blitt så politiske, mener Cornett.

Rebeca Conde er en annen Trump-velger som synes presidenten har håndtert corona-viruset på en god måte:

– President Trump har gjort en utmerket jobb. Han er blitt kritisert av mange for angivelig å bagatellisere alvorlighetsgraden og reagere for sent. Ved første øyekast kan det virke slik. Men man må ta hensyn til mange faktorer før man avsier en slik dom: Som mangel på informasjon fra Kina, størrelsen på økonomien vår og omfanget av selve viruset, sier hun til VG.

– Trump satte øyeblikkelig i verk tiltak for å hindre innreise virusets opprinnelige episenter. Du kan se hvordan andre land ble påvirket av at de ikke gjorde dette, sier Conde, som opprinnelig kommer fra Panama, men nå er amerikansk statsborger og bor sammen med sin Air Force-mann i Bay Area nær San Francisco i California.

Hun mener at Trump har vært i stand til å opprettholde lov og orden og optimismen oppe ved å orientere Amerika hver dag.

– Trump er virkelig en mann av folket. Han har satt i verk tiltak for å hjelpe både små og store bedrifter. Han forstår virkningen av at økonomien er strupet, og han har hjulpet med å holde økonomien i gang.

Rebeca Conde mener at Trump har lyttet til eksperter og så tatt en balansert avgjørelse.

– Takket være hans ledelse har vi fått fram Amerikas ånd; Medfølelse, enhet, frihet, demokrati og generøsitet, mener hun – og understreker at ingen land i verden har vært forberedt på en pandemi av denne størrelsesorden.

Margaret Ann Thacker fra Alpharetta i Georgia hyller også presidenten:

– Han kunne ikke ha gjort det bedre. Han handlet raskt, har har gjort alle de rette tingene og ligger foran, sier hun til VG.

– Han holder folk informert og har topp rådgivere som hjelper ham. Trump er det beste som dette landet har sett.

President Donald Trump har tydd til en lite brukt krigslov for å tvinge bilgiganten GM til å legge om og starte produksjon av pustemaskiner.

– Dette skal brukes både i USA og alle landene som har ringt presidenten og bedt om hjelp, sier Conde.

