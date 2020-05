SKEPTISK: Senioranalytiker ved den svenske sikkerhetstjenesten Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svensk sikkerhetspoliti: «Døde» IS-krigere kan leve i skjul

Svenske IS-krigere som oppgis å ha blitt drept kan være i live, sier senioranalytiker ved det svenske sikkerhetspolitiet Säpo.

Det er usikkert om noen av svenskene, som oppgis å ha blitt drept etter å ha sluttet seg til terrororganisasjonen IS eller lignende grupper, virkelig er døde.

Det melder Sveriges radio.

– Vi tror at det kan finnes personer som sies å være døde som fremdeles lever, sier Ahn-Za Hagström, senioranalytiker ved den svenske sikkerhetstjenesten Säpo, til radiokanalen.

Ifølge sikkerhetstjenesten har rundt 300 svensker reist til Syria eller Irak for å slutte seg til voldelige grupper. Det finnes ingen sikker informasjon om hvor mange av dem som er drept.

I flere tilfeller har pårørende sagt at de har fått beskjed om dødsfallet, men sikkerhetstjenesten mener disse opplysningene er usikre. Hagström peker på at enkelte kan ha som formål å late som at en person er drept eller at pårørende kan ønske å fremstille det slik.

Sikkerhetstjenesten forsøker å bekrefte eller avkrefte opplysninger om en persons dødsfall i hvert enkelt tilfelle. Hagström forteller at dette er en vanskelig oppgave.

I flere tilfeller kan de ikke utelukke at personen faktisk er i live og prøver å gjemme seg, og politiet og sikkerhetstjenesten arbeider med å forsøke å lokalisere disse.

Hun mener dette kan både handle om personer som angivelig skal ha dødd for flere år siden, men også senere, da IS ble tvunget tilbake til Syria.

– Situasjonen i området gjør det krevende å få den informasjonen som trengs for å bekrefte eller avkrefte dødsfall. Dette er noe vi jobber med kontinuerlig med samarbeidende parter, både nasjonalt og internasjonalt, sier hun.

Publisert: 09.05.20 kl. 08:25

