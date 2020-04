PÅ TRYGG AVSTAND: Nederlands helseminister Hugo de Jonge (til venstre) med Amy Vink som kan besøke ektemannen Gerard igjen etter flere uker på sykehjemmet Heidestede. Foto: MARCO DE SWART / ANP

Prosjekt i Nederland: Amy (79) får besøke Gerard (83) i glassboks

Nederland har lansert et pilotprosjekt for å tillate at familie kan komme på sykehjemsbesøk under coronapandemien.

Ved sykehjemmet Heidestede i Sint Willebrord i Nederland har de begynt å ta i bruk en såkalt «besøksboks» i glass. Det gjør det mulig for familie å komme på besøk, samtidig som det forhindrer videre spredning av coronaviruset.

Fredag møtte den nederlandske helseministeren Hugo de Jonge opp på sykehjemmet, da boksen skulle benyttes for første gang.

Amy Vink (79) var den første som offisielt tok denne i bruk, for å besøke mannen sin Gerard (83).

GLASSBOKS: Møterommet er satt opp slik at på den ene siden av glasset sitter beboeren og på den andre siden av glasset sitter familien. Foto: MARCO DE SWART / ANP

– Jeg har kommet hit hver ettermiddag i to og et halvt år for å besøke mannen min, sier Vink til regionavisen BN DeStem. De siste ukene har dette derimot ikke vært mulig, på grunn av smitteverntiltakene mot coronaviruset.

Beboerne ved sykehjemmet kan nå trygt snakke med familiemedlemmer, ved at de sitter på hver sin side av glasset. Amy kommuniserte med mannen sin, som har Alzheimers og Parkinson, via mikrofon og høyttalere.

Sykehjem er stengt for besøkende i Nederland. Helseminister De Jonge (42) sier følgende om forbudet til avisen:

– Kanskje vi må overholde dette i ett år til. Til en vaksine er på plass, sannsynligvis langt inn i 2021. Til da kan ikke beboere ta imot besøk. Derfor vil jeg se nærmere på dette eksempelet. Vi skal innrette et par sykehjem som pilotprosjekt. Kanskje vi ruller dette ut på landsbasis.

Ifølge VGs oversikt er 37.384 smittet i Nederland, per 25. april. 4.424 har mistet livet.

Publisert: 25.04.20 kl. 17:52

