BALKONGFEST: Jorge Cotallo (t.v.) og Marcos Rodriguez synger og skøyer fra balkongen, mens Maite og Marta Barrena spiller med over gaten. Foto: Harald Henden, VG

Tusen timer portforbud med treåring: – Iblant er det som vi kveles

MADRID (VG) For Jorge og Marcos åpnet portforbudet for pop-party på balkongene. For familien lenger nede i gaten har tusen timer med en treåring innestengt i en trang og mørk leilighet nesten ikke vært til å bære.

Nå nettopp

Spania skalket lukene, men for sent til å avverge coronabølgen som skyllet over den iberiske halvøya. Tross unntakstilstand og portforbud fra 14. mars har nær 27.000 bukket under for det fryktede viruset.

Nå åpner landet gradvis, etter hvert som smittespredningen avtar. Madrid gledet seg til at uteserveringene skulle ta imot gjester igjen sist mandag, men regjeringen besluttet at hovedstaden må vente enda litt til.

Fremdeles har ikke folk flest lov til å bevege seg utendørs på dagtid. Enda verre er usikkerheten for fremtiden. Arbeidsledigheten når rekordhøyder i takt med det stupbratte fallet til spansk økonomi.

– Forandringen har vært brutal, sier Jorge Cotallo til VG.

– Vil bare være glade

Vi klatrer mot øverste etasje i bygården fra femtitallet, der Jorge bor med vennene Marcos og Ramón. I ett år har de delt leilighet i arbeiderklassestrøket Vallecas.

Innenfor dørene har de stengt coronaviruset ute.

– Vi unngår tv-nyhetene og lukket verden ute, for vi vil ikke bli påvirket av de sosialt negative vibrasjonene. Her inne vil vi bare være glade, her skal det ikke være noen traumer, sier Jorge.

En leilighet på to plan og balkonger som gir sol og lys under en stor himmel, kaster ikke skygge over illusjonen. Og fra balkongene har naboer i gaten strukket en hånd ut til hverandre.

Hver kveld klokken åtte klapper spanjoler fra balkonger og åpne vinduer, for å hedre helsepersonellets heroiske innsats under coronapandemien.

– Det åpnet øynene for de nærmeste naboene. Så var det en som spiller tromme som søkte pianist, og litt etter litt oppdaget vi at mange av oss spiller og synger, forteller Jorge.







JAMMER: Paco og Hannah Gomez kaster seg inn i den improviserte konserten fra nabobalkongen.

Improviserte konserter

Hver søndag klokken ett siden midten av april har de holdt konsert fra de øverste balkongene.

Jorge og Marcos gauler spanske åttitalls hits. Paco og Hannah ved siden av trakterer tromme og slagverk. Maite og Marta over gaten spiller gitar og tangenter og synger med. Det er improvisert moro og vermut-tid.

– Om vi har slike seanser når livet vender tilbake til det normale, vet jeg ikke. Men jeg håper vi fortsetter, for det er godt for alle og skader ingen, sier Jorge Caballo.

INNESTENGT: Emely Velez (t.h.) og Abel Salas har vært inne med sønnene Javier Andrés (19) og Eiden (3) siden portforbudet ble innført 14. mars. Foto: Harald Henden

Isolasjon som et fengsel

Noen kvartaler unna er det tussmørkt i den lille leiligheten der en familien på fire har vært isolert i to måneder. Det er gitter for dør og vindusglugge høyt på veggen i stua. Lyset kommer fra døråpningen.

Emely Velez (45) er fra Colombia, Abel Salas (48) fra Peru. De kom til Spania etter årtusenskiftet og giftet seg i Guadalajara nordøst for Madrid, men reiste til storbyen for å jakte arbeid etter finanskrisen i 2009.

Var det vanskelig før, ble det verre med coronakrisen. Emely har kommet seg ut på en og annen vaskejobb, men Abel og storebror Javier Andrés (19) har vært inne med Eiden (3) i mer enn åtte uker.

Tobarnsmoren bekrefter at isolasjonen er som å være i et fengsel.

– Iblant er det som vi kveles, sukker Emely.

FREMMELIG: Eiden er foreldrenes håp og øyensten. Treåringen har lært å skrive navnet sitt og telle til tyve under portforbudet. Foto: Harald Henden

Vil gi sønn en bedre fremtid

De har lært treåringen alfabetet, tallene, farger og former. De har laget et slott i papp til ham og lar gutten plukke kuler, når familien spiller bingo. De har putekrig og løper frem og tilbake, de få skrittene fra seng til kjøkkenkrok.

– Vårt eneste mål er å gi ham en bedre fremtid, sier foreldrene smilende – synlig stolt over Eiden.

Men bekymringene ligger som en mørk sky over dem. De håper på sosialstøtte etter en ny ordning, men har ikke hørt fra myndighetene. Gårdeieren vil ikke gi utsettelse på husleien mens de er arbeidsledige.

515 euro koster leiligheten, mer enn en måneds alminnelig inntekt i Spania.

– Heldigvis har vi familie i USA som sender penger, sier Abel.











VASKER: Emely forsørger familien med vaskejobber i ny og ne.

Håndhever portforbud

Innvandrerfamilien holder fortsatt selvpålagt karantene, selv om barn under 14 år fikk lov til å være ute en time om dagen fra 26. april og fra 4. mai kunne være ute mellom klokken 12 og 19.

I dag kan spanjoler mellom 14 og 65 år mosjonere og gå tur før klokken 10 og mellom klokken 20 og 23. De over 65 år kan være ute klokken 10–12 og klokken 19–20.

Storparten av dagen ligger fortauene øde og gatene tomme i Madrid. Bare de som er ute i lovlig ærend for å handle mat og medisiner, besøke helsesenteret, hjelpe eldre eller lufte hunden, kan bryte portforbudet.

Politiet utsteder bøter og stanser trafikken for å ta dem som bryter reglene.









STENGT: Spisestedene i Vallecas i Madrid tilbyr bare takeaway.

Åpner i fire faser

Men timen før solnedgang strømmer syklister, joggere og spaserende ut på Gran Via og Paseo del Prado og puster varm kveldsluft gjennom munnbindene som skal beskytte dem.

Gjennom fire faser frem til 22. juni skal 47 millioner spanjoler tilbake til en ny hverdag. Hvis smitten skulle bre om seg på ny, rykker befolkningen tilbake til forrige fase.

Madrid må vente lenger enn andre provinser, siden smittespredningen har vært større i hovedstaden. Portene til den store Retiroparken er lukket, alle forretninger, barer og restauranter er stengt.

«La nueva normalidad» – den nye normalen – er fremdeles flere uker unna.

VG I SPANIA: Sven Arne Buggeland og Harald Henden.

Publisert: 12.05.20 kl. 10:03

Les også

Fra andre aviser