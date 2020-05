STENGTE: Fjellhamar skole i Lørenskog ble stengt i mars etter at en 6.-klassing fikk påvist corona. Foto: Mattis Sandblad, VG

Nye studier: Barn kan spille en rolle i smittespredning

To nye studier viser at barn kan være smittebærere av coronaviruset. Forskere sier funnene peker i retning av at land skal være forsiktige med å gjenåpne skoler.

Norge har, som flere andre land, allerede gjenåpnet barnehager og skoler.

Beslutningen i Norge var basert på faglige anbefalinger fra helsemyndighetene og gjaldt rundt 275.000 barnehagebarn og 250.000 elever i småskolen.

Torsdag er det ventet ny informasjon fra regjeringen om hva som skal skje med elevene i 5. til 10. klasse og elever på videregående skoler – som fortsatt er hjemme fra skolen.

Nå viser to studier omtalt av flere internasjonale medier, blant annet New York Times og CNN, at barn kan spille en rolle i smittespredningen av coronaviruset.

I den ene studien publisert i tidsskriftet Science analyserte en gruppe forskere data fra 636 deltagende i Wuhan og 557 deltagende i Shanghai.

Forskerne fant at barn i alderen 0–14 år har omtrent en tredjedels sjanse for å bli smittet av coronaviruset sammenlignet med voksne. Men når skoler åpner, har barn omtrent tre ganger så mye kontakt med andre enn det voksne har og tre ganger så mange muligheter for å bli smittet.

WUHAN: Skoler i den kinesiske byen Wuhan ble gjenåpnet onsdag. Alle elever og studenter som ankom skolene, ble skannet ved ankomst for å fastslå om de hadde feber som tydet på coronasmitte. Foto: CHINATOPIX / AP

Ved å fjerne interaksjonen man vanligvis ser på skoler blant barn opp til 14 år, fant forskerne at det vil redusere antall daglige nye smittetilfeller med rundt 42 prosent.

De konkluderer at en stenging av skoler ikke alene er nok til å stoppe et utbrudd, men kan redusere smittespredningen og utsette epidemien.

– Min modell viser at ja, hvis du gjenåpner skoler, vil du se en stor økning i reproduksjonstallet, noe som er akkurat det du ikke ønsker, sier Marco Ajelli, en av forskerne bak studien, til New York Times.

En professor påpeker imidlertid til CNN at studien kun basert er på deltagere med selvrapporterte symptomer og dermed ikke inkluderer eventuelle asymptomatiske smittebærere.

Den andre studien er fra Tyskland der en forskergruppe analyserte belastningen («viral load») av coronaviruset hos 3712 pasienter. De fant ingen signifikant forskjell mellom aldersgruppene, inkludert barn.

Forskerne konkluderer med at «barn kan være like smittsomme som voksne» og advarer mot en ubegrenset gjenåpning av skoler og barnehager.

Professor Christian Drosten, som ledet den tyske studien, sier til New York Times at han publiserte studien før den ble fagfellevurdert på grunn av en pågående diskusjon om skoler i Tyskland.

– Jeg er noe motvillig til å gledelig anbefale politikere at vi nå kan gjenåpne barnehager og skoler, sier Drosten til avisen.

DANMARK: Barnehager og småskolen ble gjenåpnet 15. april i Danmark. Her snakker statsminister Mette Frederiksen til elevene ved Lykkebo skole i Valby. Foto: RITZAU SCANPIX / REUTERS

Epidemiolog Jeffrey Shaman ved Colombia University påpeker til New York Times at ingen av disse studiene er definitive, men han er likevel skeptisk til gjenåpning av skoler:

– Å gjenåpne skoler på grunn av en ikke-undersøkt forestilling om at barn ikke virkelig er involvert i dette, det vil være veldig dumt, sier Shaman.

Den samme beskjeden kommer fra Simon Clarke, professor i cellulær mikrobiologi ved Universitetet i Reading, som sier til CNN at land burde være forsiktige med å gjenåpne skoler.

– På dette stadiet, når vi rett og slett ikke vet nok om barns mottagelighet for viruset og videreføringen av det, burde vi være forsiktige, sier Clarke.

Jennifer Nuzzo, en epidemiolog ved Johns Hopkins University’s Bloomberg School of Public Health, understreker til New York Times at det er flere ting som vurderes i beslutningen om å gjenåpne skoler.

– Jeg tror vi må ha et holistisk synspunkt på påvirkningen stengingen av skoler har hatt på barn og familier, sier Nuzzo.

