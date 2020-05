USAs helseminister Alex Azar anklages for å ha forsøk å bagatellisere coronautbruddet tidligere i år. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Varsler sier Trump-regjeringen ikke hørte på coronaadvarsler

En omplassert helsetopp i USA hevder Trump-regjeringen nektet å lytte til coronaadvarslene hans tidligere i år.

Rick Bright mistet stillingen sin som direktør for Biomedical Advanced Research and Development Authority for et par uker siden.

Etaten er underlagt USAs helsedepartement og involvert i arbeidet med å utvikle vaksiner mot coronaviruset.

Bright mener han ble omplassert fordi han var skeptisk til utbredt bruk av malariamedisinen hydroksyklorokin mot covid-19. President Donald Trump har en rekke ganger tatt til orde for å bruke medisinen.

Ledelsen i helsedepartementet ønsket å få store mengder av medikamentet ut til rammede områder i New York, skriver Bright i sin offisielle klage, som ble innlevert tirsdag.

Selv mente han, i likhet med mange andre eksperter, at det var for lite vitenskapelig belegg til å bruke medisinen i stor skala. Han var også bekymret for farlige bivirkninger.

I klagen skriver Bright også at han forsøkte å advare om coronaviruset etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) kom med en advarsel i januar.

Han møtte angivelig motstand fra ledelsen i helsedepartementet og helseminister Alex Azar.

– Han ga inntrykk av å ville nedtone denne katastrofale hendelsen, skriver Bright.

