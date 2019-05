SKJELT UT: Jim Acosta ble skjelt ut av Donald Trump og mistet akkrediteringen til Det hvite hus da han ikke ville gi fra seg mikrofonen under en pressekonferanse. Foto: JONATHAN ERNST / NTB scanpix

Derfor startet Trump krig mot pressen

Trump trengte en fiende, skriver CNNs journalist Jim Acosta i ny bok.

USAs president Donald Trump har ved flere anledninger kalt mediene og journalister «folkets fiender». I intervjuer, på pressekonferanser og ikke minst på Twitter har Trump langet ut mot reportere, som han beskylder for å skrive falske nyheter og for å dikte opp kilder i Det hvite hus.

Den journalisten som kanskje har hatt de hardeste konfrontasjonene med presidenten er CNNs politiske reporter Jim Acosta, som har dekket Trumps presidentperiode siden starten. Han er TV-kanalens såkalte sjef-korrespondent i Det hvite hus.

Nå forteller Acosta hvorfor Trump startet krigen mot pressen i boken «A Dangerous Time to Tell the Truth in America» («En farlig tid å si sannheten i Amerika»), som kommer i salg i juni.

I boken skriver Acosta at Trump trengte en fiende. Siden Republikanerne kontrollerte både Senatet og Representantenes hus i Kongressen, var ikke Det demokratiske partiet en reell politisk motstander. Fienden måtte han finne andre steder, og han fant den i mediene, ifølge CNN-journalisten.

Det skriver britiske The Guardian, som har fått tak i et eksemplar av Acostas bok.

I NORGE: CNN-journalist Jim Acosta under arrangementet «The Power of Journalism» i Oslo i mai 2018. Foto: Kilian Munch

Presidenten var allerede frustrert over at amerikanske medier stadig hadde avsløringer fra regjeringen, basert på anonyme lekkasjer fra Det hvite hus. Pressen ble dermed en perfekt fiende.

«Da han kalte oss ’falske nyheter’, var det et skuespill», skriver Acosta i boken, ifølge The Guardian.

CNN-journalisten skriver at det var Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon som kom på å bruke uttrykket «folkets fiende» om pressen.

«Presidenten er gal»

Forholdet mellom Trump og Acosta tilspisset seg under en pressekonferanse i oktober 2018. Acosta ble skjelt ut av Trump da reporteren konfronterte presidenten med uttalelser om en gruppe migranter på vei gjennom Mexico til den amerikanske grensen. Da en praktikant forsøkte å ta mikrofonen fra Acosta, nektet han å gi den fra seg.

«Jeg skal si deg dette: CNN burde skamme seg over å ha deg som ansatt. Du er en frekk, forferdelig person. Du burde ikke jobbe for CNN», sa Trump til Acosta etterpå.

Acosta ble fratatt akkrediteringen sin til Det hvite hus etter episoden, men fikk den senere tilbake.

I likhet med journalistene Michael Wolff og Bob Woodward, som begge har skrevet bøker om Trump i Det hvite hus, har Acosta i stor grad basert seg på anonyme kilder. Boken skal inneholde flere nye opplysninger om Trumps tid som president.

En person i presidentadministrasjonen skal ha fortalt Acosta at «presidenten er gal». En annen person, som tidligere jobbet med nasjonal sikkerhet, fortalte Acosta at folk som jobber i Det hvite hus var redde for at Russland hadde noe på Trump, som de kunne bruke til å presse ham.

Da VG intervjuet Acosta i juni 2018, fortalte han at han var den første Trump beskyldte for å lage falske nyheter.

– Det morsomme er at Trump erklærte krig allerede den første fulle arbeidsdagen som president. Husker du? Han var hos CIA og anklaget oss for å ha feilinformert om størrelsen på folkemassen under innsettelsen dagen før. Og det var da han beskrev det som om han var i krig med mediene. Jeg har aldri ansett meg selv som i krig med presidenten. Jeg ser på meg selv som en journalist som dekker presidenten. Så få det være opp til ham om han tåler varmen, sa Acosta til VG.

Publisert: 26.05.19 kl. 02:16