Slik er vår abortkamp

Flere konservative delstater i USA har den siste tiden innført anti-abortlover. Alabama sto for den strengeste. Loven vil nærmest totalforby abort, med unntak av når kvinnens liv er i fare. Selv ikke incest eller voldtekt regnes som unntak.

I fire dager møtte VG kvinner i Alabama som er uenige om den nye abortloven. Her er historiene til fem av dem.

Nyheten om abortloven kom som et sjokk for mange av dem.

Ifølge loven slipper kvinnen straff ved abort, men den som utfører inngrepet får minimum ti år bak lås og slå. Maksstraffen er 99 år.

Mange reagerer med vantro på at abort dermed har høyere strafferammer i Alabama enn incest, voldtekt og seksuelle overgrep.

Mange mener dessuten at loven - som ennå ikke har trådt i kraft - gir en åpning for at kvinnen kan straffeforfølges, i det minste etterforskes, ved spontanabort.

En rekke konservative delstater vedtar nye abortlover i disse dager.

Flere av dem er allerede klaget inn for amerikanske domstoler. Sakene kan bli anket helt til høyesterett.

Der håper abortmotstanderne at de skal velte den såkalte Roe mot Wade-dommen fra 1973 som slår fast at abort er tillatt i hele USA.

Rachel (27):

Utsatt for seksuelt overgrep

I den gigantiske dansesalen danser Rachel Simmone bort alle frustrasjonene. – For en som har vært utsatt for et seksuelt overgrep, er denne loven så ekstrem, sier 27-åringen.

«Hva om jeg hadde blitt gravid? Jeg ville ha ønsket en abort. Jeg ville ikke ha ønsket å gi liv under de omstendighetene. Det barnet ville vært en konstant påminnelse og konstant trigger om den episoden.

Incest og voldtekt er det som sjokkerte meg, for jeg kan relatere til det. Overgrepet skjedde da jeg var syv år gammel. Men jeg husker det som om det var i går. Den loven er altfor streng.

Jeg er klar over at Alabama ikke er en progressiv stat, men jeg kunne ikke forestille meg at det kunne gå så langt. Jeg kan likevel ikke si at jeg er sjokkert. Mer skuffet. Aller mest skuffende er det at vår guvernør er kvinne. Jeg har lyst til å spørre henne:

Hva tenkte du? Hva er egentlig planen din?

Jeg er født med polycystisk ovariesyndrom (PCOS), som betyr at kroppen lager mer testosteron og jeg mangler den naturlige evnen til å unnfange et barn.

Jeg har også større risiko for en spontanabort hvis jeg blir gravid. Det betyr at jeg kan havne i fengsel. Hvorfor skal jeg lastes for noe jeg var født med?

Fødsel er en fantastisk ting, men jeg mener det må være mitt valg om jeg skal bringe et nytt menneske til denne verden eller ikke. Som kvinne må jeg få lov til å bestemme hva jeg gjør med kroppen min.

Jeg føler at vi er på en medgangsbølge med kvinnelige entreprenører, leger og professorer. Jeg føler at en del av denne loven er at de skal fjerne noe av den stemmen vi har fått. Dette er bare starten på å ta bort kvinners rettigheter.

Jeg har alltid skammet meg over at jeg kommer fra Alabama, og dette er en ny grunn til det. Nå er jeg åpen for å flytte igjen. Jeg føler at jeg blir forsøkt kontrollert.»

Eva (37):

Pastor og kvinneforkjemper

I den lille kirken deler pastor Eva Melton (37) ut klemmer til alle som har kommet for å be med henne. – Mange mener jeg bør holde meg unna å snakke om dette, siden jeg er pastor.

« Men jeg er kvinne og pastor og kjemper derfor for kvinners rettigheter. Og jeg mener at en kvinne skal få bestemme over det som er ufødt. Vi er i det såkalte bibelbeltet og når en kvinnesak kommer opp, så viser den alltid hvordan kvinner blir sett på.

Det var ekstremt å høre om abortloven, spesielt fordi vår kvinnelige guvernør signerte den. Folk her kan ikke fatte at det skjer. Det er også ekstremt at det ikke er unntak for incest eller voldtekt, men det er mye mer som skjer i Alabama som ikke er bra for kvinner.

Hvis ikke vi følger med, har vi til slutt ingen rettigheter igjen. Jeg tenker også på kvaliteten for de barna som vokser opp her. Jeg er ikke flau over å være fra Alabama, slik som en del andre.

Men dette er ikke bare en kvinnesak, det er stemmer som blir undertrykt og marginalisert i denne staten.

Våre døtre og barnebarn må høre oss. Hvis ikke, vokser de opp og tror at det ikke er viktig å si meningen sin. Vi er ikke fornøyde nå. Som voksne kvinner har vi rett til å si nei.

Vi vet under hva slags forhold vi bringer barn til verden. Vi vet hvordan de er blitt unnfanget, selv om vi ikke sier det.

Hva slags liv er vi i stand til å gi dem når vi vet hva som skjer i Alabama, med alle våre utfordringer med sosial urettferdighet på et veldig konservativt sted?»

Luann (55):

Vil ikke ha unntak for voldtekt og incest

Hun har kjørt fra Tennessee til Alabama for å protestere utenfor abortklinikken. – Vi er fornøyde med alt som stopper drap av babyer.

«Det er en antiabort-bevegelse over hele USA nå. Gud er nødt til å være bak den bevegelsen. Ja, jeg mener virkelig at det er Gud. Hvis man ikke vil ha barnet, kan man adoptere det bort. Det er mange familier som vil ha adoptivbarn.

Jeg er tilhenger av at loven ikke skal ha unntak ved voldtekt og incest, men at det er en åpning for unntak ved barnemorens helse, hvis fødselen kommer til å drepe moren.

Når det kommer til incest og voldtekt, så står stadig flere kvinner frem som er et resultat av det: De er nydelige, produktive, herlige kvinner, og de sier «takk for at jeg ikke ble abortert». Det var en forferdelig ting som skjedde med voldtekten, men babyen er totalt uskyldig.

Jeg ville absolutt følt det samme hvis jeg var utsatt for voldtekt selv. Det ville være hjerteskjærende og en forferdelig påminnelse hver eneste dag, men jeg er også en mor, og det er der en mors kjærlighet kommer til syne. «Min kropp, mitt valg» er et egoistisk slagord. Det fins ikke noe mer selvoppofrende enn å være mor. Det vet jeg.

Ja, det er din kropp, men det burde ikke være opp til deg å drepe. Hvis en mor satt i hjemmet sitt og toåringen gjorde noe han ikke har lov til, og hun drar frem en kniv og kapper det opp, så blir hun sendt i fengsel. Men selv om det skjer i mørket inne i magen, og er lovlig, så er det like umoralsk. Det er en baby. Den har hjerteslag etter tre uker.»

Megan (24):

Kjente på fortvilelse

Megan L. Plott vokste opp i et strengt religiøst hjem og mener de kristne ikke kan sin egen bibel. Hun er ikke fornøyd med at 25 republikanske, hvite menn banket loven gjennom Senatet i Alabamas delstatskongress.

«Det første jeg tenkte da jeg hørte om loven, var fortvilelse, fordi jeg vet at hvis jeg blir gravid enten fra frivillig sex eller voldtekt, så blir jeg tvunget til å bære frem barnet, uten tanke på min fysiske eller mentale tilstand.

Jeg føler at politikerne utelukkende ser på en ting, og det er et barn som skal fødes, men ikke på det store bildet med hvordan å tvinge en kvinne til å bære frem et barn etter voldtekt faktisk kan påvirke negativt, både for barnet og kvinnen.

Jeg var utsatt for et seksuelt overgrep da jeg var tre år gammel. Jeg husker ikke at det skjedde, men jeg vet at det skjedde. Jeg går for tiden i terapi mot seksuell aversjon på grunn av det.

Jeg vokste opp i strengt, religiøst hjem og har lest Bibelen mange ganger. Det disse kristne abortmotstanderne ikke tenker på, er at det er et helt avsnitt i Det gamle testamente som handler om at livet ikke begynner før første åndedrag.

Så du kan bruke de kristnes egen logikk til å motbevise det de mener. De sier at de er kristne og fredfulle. Hvis det er din Guds vilje at en 12-åring blir voldtatt og gravid, så trenger du en ny Gud.

Et ungt foster er ikke et menneske. Det har ingen hjerne som fungerer. Jeg tenker også på de barna som allerede er født. De som er imot abort, bryr seg bare om barnet til det blir født.»

Morgan (24):

- Bør ikke blandes inn i politikk

Morgan Nicole Walston flyttet fra Alabama – men kom tilbake for å hjelpe sine medsøstre. – Da jeg hørte nyheten, ble jeg først utrolig motløs.

«Det var ikke til å fatte. Som voldtektsoffer var det skremmende. Jeg følte frykt, en følelse av om skal dette skjer meg igjen, blir jeg da tvunget til å bære frem et barn?

Noen av disse delstatene inkluderer også at disse forferdelige voldtektsmennene fortsatt skal være en del av livet ditt, gjennom at de får samvær med barnet som kom fra voldtekten. Det er så skremmende å tenke på.

Jeg ble angrepet da jeg var 17 år. Jeg var veldig heldig som kom meg unna overgriperen før jeg kunne bli gravid. Jeg har tatt masse kampsporttimer og jeg var sterk og dyktig nok til å få ham av meg, komme meg bort og til et trygt sted. Men ikke alle kvinner er like heldige.

Vi har en nydelig ting som heter separasjon av kirke og stat, og det som skjer nå er ukonstitusjonelt. Vitenskapen sier at det er en klump av celler. Det eneste som sier noe annet, er religion og spiritualisme.

For noen år siden var jeg veldig sliten av alt hatet, fordommene og de bakstreverske tankene i sørstatene. Jeg flyttet til Los Angeles. Jeg ble der i et år, men det ble for mye å se mine fargede venner og mine jentevenner i Alabama som slet med elementære menneskerettigheter.

Det slo meg at min kamp er her. Hvis alle som er progressive og som bryr seg, drar fordi de er for redde eller for slitne, så vil aldri noe bli forandret.

Det er latterlig at så mange som kaller seg «Pro Life» vil fokusere på et foster, men i det øyeblikket det kommer ut, gir de blaffen. Vi har overfylte barnehjem og tusenvis som dør på grunn av for lite ressurser.

Dette handler ikke om barn, dette handler om å ha makt over kvinner.»

Publisert: 28.05.19 kl. 22:01