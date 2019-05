HELSEMINISTRE: Matt Hancock (40) møtte sin norske kollega, helseminister og Bent Høie i London i november i fjor. Høyre-nestlederen var på studiebesøk for å Foto: Nina Eirin Rangøy

Matt (40) melder seg på i racet - vil overta for Theresa May

Storbritannias helseminister Matt Hancock (40) er den femte personen som hiver seg på i racet om å bli Theresa Mays etterfølger som konservativ partileder og statsminister i Storbritannia.

Mindre enn 10 minutter siden







Men konkurransen blir hard: Ifølge BBC News lørdag formiddag ventes det at minst 16 personer kan komme til å lansere sine kandidaturer før partiet utpeker sin nye leder i slutten av juli.

Theresa May (62) varslet fredag at hun går av 7. juni.

I november 2018 besøkte den norske helseministeren Bent Høie sin britiske kollega i London, der han var for å studere helsevesenet i England.

– Matt Hancock har raskt fått større oppgaver under May. Han er svært opptatt av teknologi og de nye mulighetene det gir for næringsliv og fornyelse av offentlig sektor, sier Høie til VG.

– Veldig energisk

– Hvilket inntrykk fikk du av ham da dere møttes?

– Han er veldig energisk og vil representere en ny generasjon hvis han blir valgt. Minner meg om David Cameron da han ble valgt første gang, sier Høie.

Lørdag erklærte Hancock seg som kandidat.

– Vi trenger en leder for fremtiden, ikke bare for nå. Jeg vil levere Brexit - og så må vi bevege oss fremover to den lysende fremtiden vi må bygge for Storbritannia, skriver han på Twitter.

Matt Hancock har sittet som folkevalgt i det britiske parlamentet siden 2010, og ble regjeringsmedlem i fjor. Økonomen har arbeidet i Bank of England, og har vært økonomisk rådgiver for tidligere finansminister George Osborne.

Etter å ha hatt flere statssekretærposter for tidligere statsminister David Cameron og Theresa May, fikk han opprykk til statsråd for digitalisering, kultur, media og sport i januar i fjor, før han ble helseminister i juli.

Favoritt

Da overtok han jobben til Jeremy Hunt, som ble utnevnt til utenriksminister.

Hunt tok på sin side da over denne posten for han som så langt har vært favoritten til å ta over for May, Boris Johnson, den tidligere ordføreren i London.

FAVORITT: Han har mange fiender, og det er høyst usikkert om han etterfølger Theresa May, men Boris Johnson er fortsatt favoritten. Foto: Rui Vieira / TT NYHETSBYRÅN

Ifølge BBC er det nå fem kandidater som offentlig har bekreftet at de er kandidater til å bli leder i Det konservative partiet i Storbritannia:

** Utenriksminister Jeremy Hunt (52).

** Tidligere utenriksminister Boris Johnson (54).

** Utviklings- og bistandsminister Rory Stewart (46).

** Tidligere arbeids- og pensjonsminister Esther McVey (51)

Men BBC mener i tillegg å vite at flere enn 12 politikere er i tenkeboksen for om de skal erklære sitt kandidatur.

Publisert: 25.05.19 kl. 10:34