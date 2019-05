I HARDT VÆR: Storbritannias statsminister Theresa May. Foto: TOBY MELVILLE / POOL / AFP

The Times: May kunngjør sin avgang fredag

Statsminister Theresa May er ventet å annonsere sin avgang i morgen, melder den britiske avisen.

Ifølge The Times blir May imidlertid sittende inntil etterfølgeren er klar. Avisen har ingen åpne kilder på opplysningene, men siterer hennes politiske allierte.

Alt tyder i hvert fall på at noe er i gjære: Onsdag var britiske medier fulle av spekulasjoner om at May snart kom til å gå av, etter at regjeringsmedlemmer reagerte sterkt på statsministerens nye plan for å få brexitavtalen gjennom i Parlamentet.

Stemningen i London ble beskrevet som feberhet idet ryktene om Mays snarlige avgang svirret i Parlamentets korridorer. Flere sentrale regjeringsmedlemmer ba om møter, noe statsministeren skal ha avvist.

En britisk regjeringskilde opplyste etter hvert til nyhetsbyrået Reuters at May ikke ville komme med noen uttalelse i løpet av kvelden.

Mulig møte

Det ventes at statsministerens kunngjøring fredag vil komme etter at hun har hatt møte med den innflytelsesrike 1922-komiteens leder Graham Brady. Komiteen holdt onsdag kveld et møte om en mulig regelending som kunne åpne for et nytt, internt mistillitsforslag mot May.

Det ser ikke ut til at det ble enighet om det, men et møte med Brady er ifølge britiske medier planlagt fredag.

Leadsom går av

Leder i Det britiske underhuset, Andrea Leadsom, meddelte onsdag kveld at hun trekker seg fra vervet, på grunn av manglende tiltro til regjeringens håndtering av brexit. Leadsom har tidligere stilt som lederkandidat i Det konservative parti, men trakk seg slik at May kunne bli statsminister, skriver BBC.

Tidligere samme kveld skrev Craig i Sky News at Leadsoms forventede avgang som leder av Underhuset innebærer at hun nå vil stille seg til disposisjon som leder for De konservative. Dette er videre en indikator på at May snart kommer til å gå av.

KAN BLI LEDER: Andrea Leadsom har tidligere forsøkt å bli leder for De konservative. Nå kan hennes avgang i Underhuset tyde på at hun vil kjempe om å bli Storbritannias neste statsminister. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

