Vaksinetopp hevder han ble fjernet på grunn av hydroksyklorokin-kritikk

Legen Rick Bright ble tirsdag tvangsflyttet fra sjefsstillingen ved en føderal helsemyndighet som utvikler coronavaksine. Han hevder selv det er fordi han har vært kritisk til å bruke penger på medisiner uten vitenskapelig belegg.

Det er i en lang uttalelse gjengitt i flere amerikanske medier, blant annet av Fox News, New York Times og CNN, doktor Bright hevder han er «satt på sidelinjen» ved å mot sin vilje ha blitt flyttet til det han kaller «en mer begrenset og mindre slagkraftig stilling ved National Institutes of Health».

Han var før det direktør for BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority), en føderal etat ansvarlig for å utvikle vaksiner og behandling mot ulike trusler mot folkehelsen. Han var også spesialråd for beredskap i Helsedepartementet.

«Jeg tror denne omplasseringen kom som et svar på at jeg insisterte på at regjeringen burde investere milliardene kongressen har øremerket covid-19-respons i trygge og vitenskapelig utprøvde løsninger, og ikke i medisiner, vaksiner og annen teknologi som mangler vitenskapelig belegg.» sier legen.

Skeptisk til hydroksyklorokin

Han trekker også spesifikt fram hydroksyklorokin, malariamedisinen som president Donald Trump har anbefalt til coronasyke og som testes i en internasjonal studie koordinert av Verdens helseorganisasjon (WHO), blant annet i Norge.

«Til tross for villedende direktiver, begrenset jeg utbredt bruk av klorokin og hydroksyklorokin som har vært promotert av administrasjonen som et universalmiddel, men som opplagt mangler vitenskapelig belegg.»

Bright hevder videre at det å sette ham på sidelinjen midt i pandemien både setter politikk og kameratskap foran vitenskap og setter liv i fare.

Legen sier han vil be Helsedepartementets generalinspektør om å undersøke «hvordan denne administrasjonen har politisert BARDA og presset meg og andre pliktoppfyllende forskere til å finansiere selskaper med politiske forbindelser og produkter som mangler vitenskapelig belegg.»

President Donald Trump ble på pressekonferansen fra Det hvite hus onsdag spurt om det stemmer at Bright ble presset ut av jobben fordi han hadde innvendinger mot hydroksyklorokin og noen av Trumps direktiver.

– Jeg har aldri hørt om ham. Om fyren sier han ble presset ut av jobben: Kanskje han ble det, kanskje han ikke ble det. Du må høre med motparten. Jeg vet ikke hvem han er, sier Trump.

Skal ha vært konflikt

En talsperson for Helsedepartementet sier til CNN torsdag at Bright skal lede et privat-offentlig samarbeid som skal utvikle vaksiner og behandlinger.

Trump har både på Twitter og på pressekonferanser anbefalt malariamedisin mot covid-19:

Helsedepartementet opplyser til Fox News at det var Bright selv som ba om nødautorisasjon fra det amerikanske legemiddelverket til å bruke donert klorokin på covid-19-pasienter.

Politico melder at fem ikke-navngitte kilder i Helsedepartementet hevder at omplasseringen har vært i emning lenge og at Bright har vært i konflikt med ulike ledere, men at avgjørelsen kom plutselig.

Ikke etterprøvd studie: Høyere dødsrate

Tirsdag ble en ny studie av hydroksyklorokin lagt ut på databasen MedRxiv. Der deles studier som ikke ennå er fagfellevurdert og dermed ikke skal anses som retningsgivende.

Studien gjennomgikk 368 veteraners pasientjournaler og fant at 97 pasienter som tok hydroksyklorokin hadde en dødsrate på 27,8 prosent. De 158 pasientene som ikke tok medisinene, hadde en dødsrate på 11,4 prosent.

«Det ble identifisert en forbindelse med større dødshyppighet hos pasienter som ble behandlet med kun hydroksyklorokin. Disse funnene understreker hvor viktig det er å vente på resultatene av pågående randomiserte, kontrollerte studier før man begynner utstrakt anvendelse av disse legemidlene.» skriver forskerne.

The Guardian har skrevet en lengre sak om de ulike studiene så langt.

