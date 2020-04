RIO DE JANEIRO: Brasilianere i rundt 100 kjøretøy protesterte mot virus-tiltak 18. april. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Brasilianere protesterer mot virustiltak – eks-president hevder Bolsonaro «leder innbyggerne til slakterhuset»

Brasilianere protesterte lørdag mot coronatiltak som karantene og sosial distansering. Flere som støtter president Jair Bolsonaro holder oppe skilt som lyder «La oss arbeide». Men av ekspresident Lula, møter han krass kritikk.

Siri Nilsen Ahmer

Nå nettopp

Brasils tidligere president, Luiz Inácio Lula da Silva, advarer om at landet kan gå en dyster fremtid i møte, skriver The Guardian. Han sier at ved å undergrave tiltakene og sparke landets helseminister, risikerer Bolsonaro at situasjonen blir slik som i Ecuador, hvor familier har sett seg nødt til å legge sine kjæres lik på gaten.

Han mener riksrett kan være veien å gå, hvis presidenten fortsetter med det han kaller en «forbrytelse» ved å la være å ta ansvar og fortsetter å «lede brasilianere til slaktehuset».

Oppfordret til protest

– Enten har vi kun pandemien, som allerede er mye, eller så har vi pandemien og kaos, sier statlig lovgiver Anderson Moraes til nyhetsbyrået AP. Han ba lørdag Rios innbyggere om å ta del i protesten.

– Liv er helt klart viktigere enn noe annet, men vi kan ikke ta avgjørelser i dag uten å tenke på i morgen, sier Moraes.

PROTEST: Tilhengere av president Jair Bolsonaro deltar i bilkortesje. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Brasilianere i biler og motorsykler, enkelte med landets gule og grønne flagg rundt seg, tutet i gatene i Rio de Janeiro, Brasilia og São Paulo for å få guvernørene til å kutte i tiltakene som har tvunget de fleste forretninger til å holde stengt i flere uker. I favelaene er fattigdommen enorm og mange rammes hardt av nedstengingen.

HJELP: Frivillige desinfiserte lørdag et område inne i favelaen Babilonia i Rio de Janeiro. Beboere fra favelaene tar saken i egne hender og hevder at de ikke får hjelp fra regjeringen. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Flere av landets største byer, som Rio de Janeiro og São Paulo, har innført karantener og bedt innbyggerne om å holde seg hjemme.

Tiltakene har møtt sterk kritikk fra president Bolsonaro, som flere ganger har omtalt covid-19 som «en liten forkjølelse». Han mener det økonomiske tapet kan bli mer skadelig enn coronasykdommen selv.

Sparket helseminister

Torsdag ga Bolsonaro landets tidligere helseminister, Luiz Henrique Mandetta, sparken. Avskjedigelsen skjedde etter uenigheter om hvordan å takle coronakrisen. Mandetta, som er utdannet lege, har bedt folk holde seg hjemme og oppfordret folk til å følge retningslinjene fra sine lokale myndigheter.

ONKOLOG: Nelson Teich er utnevnt til Brasils nye helseminister. Foto: MARCELLO CASAL JR / AGENCIA BRASIL

– Økonomisk katastrofeår

Trekket om å sparke helseministeren skjer kun uker før viruset er ventet å nå toppen i Brasil. Under sin siste briefing torsdag, sa Mandetta at flere vil bli syke, og at helsevesenet ikke vil takle en rask økning av tilfeller, skriver The Guardian. Nelson Teich overtar stillingen som landets helseminister. Han sier Brasil trenger et testprogram for å bedre forstå viruset, ifølge The Guardian. Men han gjorde det samtidig klart at Brasil vil gjenåpnes sakte.

– Vi jobber for å få samfunnet tilbake til normalen så raskt som mulig, sier Teich.

Syvbarnsmoren Leticia Machado i favelaen Turano i utkanten av Rio de Janeiro i Brasil sitter i hjemmekarantene og kan ikke lenger tjene til livets opphold. Millioner av andre er i samme situasjon verden over. Foto: Silvia Izquierdo / AP

En rapport fra det internasjonale pengefondet viser at 2020 blir et økonomisk katastrofeår uten like for Latin-Amerika. For Brasil blir den økonomiske nedgangen den største på mer enn hundre år, ifølge NRK Urix.

Søndag ettermiddag viser VGs oversikt at over 36.000 personer smittet av coronaviruset i Brasil, og over 2300 er døde som følge av viruset. Landet har omkring 206 millioner innbyggere.

Publisert: 19.04.20 kl. 17:44

