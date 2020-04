SLUSE: Alle henvendelser til akuttmottaket i Lund må gjennom test-teltet for å utelukke coronasmitte. Foto: Annemor Larsen

Sør-Sverige: Forberedt på «stormen»

MALMØ/LUND(VG) De har sett hvor hardt corona har rammet hovedstaden. Nå gjør folk i Skåne seg klare for «stormen».

I en ambulansegarasje i Lund bygges det isoleringsrom i lynfart, og ved alle inngangene til sykehuset er det satt opp hvite telt.

En lege i full smitteverndrakt med munnbind, hansker og hette er i gang med å desinfisere alle overflater før en ventende pasient slippes inn fra køen på utsiden. Stemningen er rolig, men alvorlig.

Stadig flere med pusteproblemer og hoste strømmer til de nye feltsykehusene, rapporterer de regionale avisene. I Skåne forbereder de seg nå til en eksplosjon i antall coronasmittede.

En måned etter

Svenskene så det skje i Stockholm først. Området rundt hovedstaden opplevde en plutselig og kraftig økning i antall smittede, det svenskene kaller «stormen», rundt den 26.mars, ifølge Aftonbladet.

Det er dette Skåne nå går og venter på at skal treffe dem. Ekspertene har spådd at regionen ligger omtrent en måned etter hovedstaden i smitteutvikling, skriver sydsvenske Kvällsposten.

STILLE FØR: «Stormen», smittetoppen, ventes å innta Skåne de kommende dagene. Foto: Annemor Larsen

Høye dødstall

Sverige har valgt en helt annen strategi mot coronaviruset enn de fleste andre europeiske land. Nå er dødstallene desidert høyest i Norden.

I Lund står Johan Karevik (42) utenfor det store hvite teltet som er satt opp ved akuttmottaket, og støtter kona. Heldigvis er det ikke snakk om noen symptomer på corona, forklarer han, hun har derimot skadet seg i foten og trenger behandling.

Alle som kommer til akutten må gjennom dette lille feltsykehuset, slik at man kan skille pasienter med coronasymptomer fra resten, og dermed hindre smitte.

– Jeg synes det er et veldig bra opplegg her. Vi er godt forberedt, tenker jeg, sier Karevik, og sier han ikke er spesielt bekymret for smittesituasjonen.

- Det kommer nok en smittetopp her nå, men jeg tror den vil se annerledes ut enn i andre land, fordi Sverige ikke har vært stengt ned, slik andre land har, sier Karevik til VG.

les også I disse landene peker corona-pilene feil vei

TRYGG: Johan Karevik (42) jobber i helsesektoren og synes Sveriges smittevernstrategi er klokere enn nabolandenes. Foto: Annemor Larsen

Fristaten

Sverige er annerledeslandet i coronasammenheng. Noen har betegnet det nærmest som en fristat i disse dager.

Mens nabolandene, inkludert Norge, har vært gjennom nedstengning av skoler og barnehager, hjemmekontor på dem som ikke har samfunnskritiske oppgaver, stopp i servering av alkohol og lukking av frisørsalonger, så likner svenskenes hverdager litt mer på det de hadde før coronautbruddet.

I Malmø sentrum er det et yrende folkeliv. Det er tilbud på Aperol Spritz i baren, reklamerer et skilt, venner sitter tett i grupper ved fontenen, og noen haster fra jobb.

Nå har utlendinger begynt å reise til Sverige for å få ordnet håret, gå på restaurant og bar, og leve det livet de savner i lockdown, skriver Aftonbladet.

ULIKE VERDENER: Rett over broen fra Sverige har Danmark hatt en måned corona-lockdown. Foto: Jan Johannessen / VG

– Passer oss svensker

På campingplassen like utenfor sentrum er familien Magnusson i gang med en runde minigolf. De er glade for måten Sverige har valgt å møte pandemien på.

– Strategien vi har valgt, passer oss svensker kjempebra. Vi et et folk som lytter på mydighetene og følger de oppfordringene vi får, sier pappa Lasse Magnusson med golfkølle.

Hans kone Anki legger til:

– Vi vet jo ikke ennå hvilken strategi som er den riktige, men også vi har jo endret måten vi lever på. Vi treffer nesten ikke andre og vi vasker oss på hendene hele tiden, sier hun til VG.

De svenske avisene gir et litt annet bilde. Hver helg rapporteres det om fulle puber, barer og restauranter med folkemengder tett-i-tett, og ignorering av akkurat de oppfordringene familien Magnusson forteller at de overholder.

Foto: Annemor Larsen

Ambulanse i skytteltrafikk

I skrivende stund har 1540 dødd i Sverige av covid-19, mot 165 døde i Norge.

En tredjedel av Stockholmerne har nå hatt corona, viser utregningene til den kjente matematikeren Tom Britton. Statsepidemiolog Anders Tegnell mener det godt kan stemme, skriver Aftonbladet.

I solveggen ved en stor, svart campingbil sitter Peter Nilsson (58) med nesen mot solen og nipper til en øl. Helga er etterlengtet fri, for i ukedagene blir det lange dager som ambulansesjåfør, forteller han.

– Alle vi kjører ut til nå, virkelig alle, er i kategorien « mistanke om corona», sier han. Det er enormt travle dager. Vi er ute hele tiden, forteller Nilsson.

I fluktstolen ved siden av han, sier Lillemor Olsen (59) at hun likevel er glad for å være svensk nå.

– Vi vet jo ikke egentlig hvordan dere andre har det. Men det jeg kan si er at det er skjønt, så skjønt, at vi kan gå fritt ute. Foreløpig stoler jeg på myndighetene. Men det er klart, det kan jo ikke holde på for lenge, dette.

FRIHET: Lillemor Olsen (59) er glad for at Sverige ikke har innført lockdown. Hun og ambulansesjåfør Peter Nilsson (58) nyter vårsolen. Foto: Annemor Larsen

Stadig nærmere

Rundt en fjerdedel av dem som skrives inn på sykehuset i Lund, mistenker man at er smittet av corona, sier seksjonssjef på akutten, David Larsson, til Sydsvenskan.

Plutselig kom pandemien så mye nærmere, sier David Segulin (51), når VG treffer ham ved strandpromenaden i Malmö.

– Jeg er selv i risikogruppen, men var egentlig ikke særlig bekymret før Adam Alsing (kjent programleder) døde. Han og jeg er like gamle. Det har satt en støkk i meg. Nå tenker jeg nok mer på dette med «stay home», sier han.

– Stoler dere på myndighetene, spør VG.

– Både ja og nei. Jeg tenker jo av og til at hvorfor skulle Sverige vite bedre enn alle andre?, sier Segulin.

– Ja, det kjennes litt rart at vi velger en helt annen strategi. Jeg mener, Danmark er der, liksom, vi kan se det, sier venninnen hans Jenny Thulin (43), og peker over broen.

les også Nå åpnes Norden opp igjen

STEMNINGSSKIFTE: David Segulin (51) bekymrer seg mer over corona nå, enn for noen dager siden. Han og Jenny Thulin (43) har sluttet å se på nyhetene. Foto: Annemor Larsen

