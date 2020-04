KRITISERES: Boris Johnson avbildet da han holdt tale etter å ha blitt skrevet ut fra sykehuset etter sin coronasykdom. Foto: Pippa Fowles / 10 Downing Street

Boris Johnson får kraftig kritikk for corona-håndteringen: – Kan ha kostet flere tusen menneskeliv

Per søndag er over 16.000 døde som følge av coronaviruset i Storbritannia. Statsminister Boris Johnson beskyldes for å ha sovet i timen da katastrofen inntraff.

«Coronaviruset: De 38 dagene da Storbritannia gikk i søvne inn i katastrofen», er tittelen på en sak fra den engelske avisen The Times.

Det har blitt kjent at Johnson droppet de fem første informasjonsmøtene om corona, i en tid hvor Brexit-avtalen tok mesteparten av oppmerksomheten. 31. januar ble den et faktum.

The Times skriver videre at rop om å kjøpe inn beskyttelsesutstyr, og advarsler fra forskere ble oversett.

«Feil i februar kan ha kostet flere tusen menneskeliv», konkluderer The Times med i sin sak.

24. januar uttalte helseseminister Matt Hancock at trusselen fra coronaviruset mot det britiske folket var lav, på det tidspunktet var viruset i ferd med å spre seg fra Kina og videre til andre land.

Ikke før 2. mars deltok statsministeren på informasjonsmøtene om corona, da hadde viruset allerede kommet til landet. I mellomtiden hadde han blant annet tilbragt mye tid på et landsted i Chevening sammen med sin gravide forlovede Carrie Symmonds.

En anonym rådgiver ved Downing Street har etter dette uttalt seg kritisk om Johnson til The Times.

– Han møtte ikke opp på noen møter, han likte feriene sine på landstedet, og jobbet ikke i helger. Det var en klar følelser av at han ikke planla for en krise, akkurat slik folk fryktet han ville være, uttaler rådgiveren til avisen.

Johnson ble selv lagt inn på intensivavdelingen med corona. Dette sa han etter å ha blitt skrevet ut:

Det var først etter møtet 2. mars, som var det femte i rekken om corona, at Storbritannia la ned en plan mot viruset.

Planen gikk ut på å oppnå flokkimmunitet, og det ble ikke lenger prioritert å teste og spore tilfellene av corona. Samtidig ble mange andre land stengt ned, eller innførte restriksjoner.

Forsker Tom Wingield stiller et stort spørsmålstegn beslutningen i et intervju med The Guardian.

– Noen av oss burde kanskje stilt opp på BBC og sagt at folk burde være redde for dette, sier Wingfield til avisen.

11. mars ble corona erklært for en pandemi av Verdens Helseorganisasjon.

18. mars ble landets taktikk endret, skoler, restauranter og barer ble stengt.

The Guardian skriver at det først skjedde etter at to erfarne rådgivere ved Downing Street var på vei til å slutte.

27. mars kom nyheten om at Johnson selv var smittet av coronaviruset, han ble etter hvert lagt inn på intensivavdelingen på sykehus. Statsministeren ble skrevet ut 12. april, og uttalte selv at det kunne gått begge veier.

Johnson har selv også uttalt at han håndhilset på coronapasienter kort tid før han selv ble bekreftet smittet.

Den britiske regjeringen ønsket først ikke å kommentere artikkelen i The Times. Men mannen som har fungert som en slags stedfortreder i statsministerens fravær, Michael Gove, måtte etterhvert innrømme at Johnson ikke hadde vært tilstede ved de fem «Cobra»-møtene som ble nevnt.

– Statsministeren er som regel ikke tilstede i Cobra-møtene. Det er hele poenget, sier Gove til BBC.

– Møtene ble ledet av den relevante ministeren på det relevante området, sa han.

Publisert: 20.04.20 kl. 08:04

