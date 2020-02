BER OM GJENNOMGANG: Justisminister Michael Flynn, her med Donald Trump, vil se over flere profilerte saker på nytt. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

USAs justisminister åpner for etterprøving av Flynn-saken

William Barr ber om revurdering av flere saker rundt Donald Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Justisminister William Barr, som gikk til angrep på Trumps Twitter-bruk torsdag, starter nå en etterprøving av flere saker, skriver CNN og New York Times.

Blant annet saken mot Michael Flynn, som innrømmet at han hadde løyet for FBI om sin kontakt med Russland, skal nå granskes av en utenforstående aktor.

CNN skriver at dette kan føre til ny gransking av justisdepartementets handlinger.

I midten av januar gikk Flynn ut og ba om å få trekke tilbake sin tilståelse.

INNRØMMET LØGN: Michael Flynn innrømmet i 2017 at han hadde løyet for FBI flere ganger om hans møter i Russland. Foto: Carolyn Kaster / AP

Advokaten Jeffrey Jensen har fått jobben med å se over noen av de mer sensitive sakene, men det er ikke klart hvilke saker dette vil gjelde.

New York Times skriver at det er høyst uvanlig å be om slike gjennomganger. Avisen viser til at dette kan fremprovosere flere anklager om politisk innblanding fra det amerikanske justisdepartementet i arbeidet til påtalemyndigheten.

Justisdepartementet vil ikke kommentere saken.

Anbefalte fengsel

Justisdepartementet i Washington snudde tidligere i år og besluttet å anbefale seks måneders fengsel for tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Tidligere har synspunktet vært at han ikke skulle dømmes til fengsel fordi han samarbeidet i Russland-etterforskningen.

Ifølge påtalemyndigheten har han imidlertid gått tilbake på sin innrømmelse av ansvar.

– Han er dermed ikke berettiget til å få noen fordel hvis han ikke klart og troverdig går tilbake på disse uttalelsene, heter det i et rettsdokument.

Anbefalingen fra departementet ble sett på som et skarpt svar på uttalelser fra Flynns nye advokatteam, som i månedsvis har angrepet Russland-etterforskningen og beskyldt påtalemyndigheten for å holde tilbake informasjon som er fordelaktig for deres klient. En domstol avviste argumentene i desember, men utsatte domfellelsen i saken.

Får kritikk

Meldingen om at Flynn-saken skal revurderes kommer i en turbulent periode for Barr og Trump-administrasjonen.

Tidligere denne uka trakk fire aktorer seg fra saken mot Roger Stone, Trumps allierte og tidligere rådgiver, etter at Barr overkjørte dem i straffesaken mot ham.

Tidligere etikkombud i den amerikanske regjeringen, Walter Shaub, var blant de som gikk knallhardt ut etter avgjørelsen.

– En korrupt autoritær og håndlangerne hans bruker justisdepartementet som skjold, samtidig som de svinger sverdet over politiske rivaler. Det er umulig å overdrive hvor farlig dette er, skrev han på Twitter.

Stone er funnet skyldig i falsk forklaring til Kongressen, samt å ha påvirket et vitne og motarbeidet etterforskningen etter hackingen av Demokratenes e-poster i valgkampen i 2016.

Publisert: 14.02.20 kl. 19:58

