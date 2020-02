Mary Lou McDonald har tatt Sinn Féin et steg til venstre og kapret en firedel av stemmene ved valget i Irland i helgen. Likevel er det langt fra klart om partiet kan kapre regjeringsmakt. Foto: Niall Carson / PA / AP / NTB scanpix

Historisk gjennombrudd for Sinn Féin i Irland

Sinn Féin har tatt et steg til venstre, kapret unge velgere og forårsaket et jordskjelv i irsk politikk. Om det betyr regjeringsmakt, gjenstår å se.

NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve

Sinn Féins leder Mary Lou McDonald kan bli historisk. De som følger med på irsk politikk, utelukker ikke at hun kan bli den neste statsministeren i Irland, og det gjør hun heller ikke selv.

– Vi vil snakke med enhver som er interessert i å levere en regjeringsplattform. En regjering som folk kan relatere til, som er i tråd med virkeligheten folk opplever i hverdagen, ikke en som er løsrevet fra innbyggernes erfaringer, sa McDonald tirsdag, ifølge AFP.

Da var det klart at Sinn Féin hadde gjort et overraskende godt valg, trolig bedre enn de selv hadde sett for seg var mulig. Resultatene viser at en firedel av velgerne ga sin stemme til partiet som med sine historiske bånd til den nordirske opprørsgruppa IRA har vært uglesett i irsk politikk. Nå blir det nest størst i underhuset i den irske nasjonalforsamlingen, og dermed for stort til å overse.

Fyller et vakuum

Professor Edward Ashbee ved danske Copenhagen Business School kaller lørdagens valg et jordskjelv.

– De gamle, store partiene etterlot et vakuum til venstre. Gjennom årene har flere partier forsøkt å fylle det, uten å lykkes. Men det har Sinn Féin nå klart, sier han til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Statsminister Leo Varadkar fra Fine Gael utelukker samarbeid med McDonalds parti, men det gjør ikke det andre sentrum-høyre-partiet som dominerer irsk politikk: Fianna Fáil.

– Det er mange som tror det blir regjeringsforhandlinger mellom de to, men de har ikke flertall sammen, sier Trine Andersen, som driver nettstedet britiskpolitikk.no, men også følger med på irsk politikk.

Kommentatorer spår en langvarig dragkamp om makten og at det kan bli vanskelig å få på plass en styringsdyktig regjering.

Straffet de store

Andersen tror Sinn Féin har fått støtte fra velgere som vil straffe de to partiene som har styrt Irland i 80 år. Partiet kapret over 30 prosent av stemmene fra dem under 35 år, ifølge valgdagsmålinger, blant annet gjengitt av nettavisen Irish Examiner.

– Det er 20 år siden langfredagsavtalen. De unge husker ikke The Troubles, sier Andersen til NTB, med henvisning til den voldelige konflikten om Nord-Irland.

Sinn Féin ønsker at Nord-Irland skal bli del av Irland, men i valgkampen har verken dette spørsmålet eller britenes utmarsj av EU stått særlig sentralt. I stedet har innenrikspolitiske spørsmål dominert: tilstanden i helsevesenet, utdanning og boligkrise.

McDonald har gjort en god valgkamp med å sette disse sakene på dagsorden. Hun må få en del av æren for valgseieren, mener Andersen, som sier dette gjennombruddet aldri hadde kommet under forgjengeren Gerry Adams.

Folkeavstemning om Nord-Irland?

Adams ledet partiet fra 1983 til 2018. Han vokste opp i Belfast og har sine røtter dypt plantet i den nordirske konflikten. Han ble stadig anklaget for å ha vært en sentral figur i IRA – noe han benektet.

McDonald har en helt annen bakgrunn. Hun vokste opp i et pent nabolag i Dublin og gikk på katolsk privatskole. Med henne i ledelsen har de historiske båndene til IRA bleknet. Men ikke drømmen om et gjenforent Irland.

Spørsmålet er om dette blir et krav partiet tar med seg inn i eventuelle regjeringsforhandlinger.

– McDonald har sagt at hvis hun kommer i regjering, vil hun starte forberedelsene til et forent Irland. Men det er ikke den irske regjeringen som bestemmer det, konstaterer Andersen og påpeker at det er opp til den britiske regjeringen å eventuelt åpne for en folkeavstemning om spørsmålet.

