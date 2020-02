TILTALT: Gilbert Chikli og seks andre er i retten for å ha svindlet til seg 500 millioner kroner. Her fra september 2017. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Lot som om han var fransk minister: Tiltalt for å ha svindlet til seg 500 millioner

«Forsvarsministeren» ba om penger for å redde franske gisler i utlandet og bekjempe terrorisme. Det viste seg å være en svindler med maske.

Rettssaken mot fransk-israelske Gilbert Chikli som er tiltalt for å svindlet til seg opptil 500 millioner kroner pågår i Paris nå. Til sammen syv stykker er tiltalt i saken.

Mellom 2015 og 2016 skal han ha forsøkt å svindle statsledere, administrerende direktører, frivillighetsorganisasjoner og erkebiskoper. Norges statsminister Erna Solberg er en av dem som ble forsøkt svindlet, skriver CNN.

Identiteten han brukte var den til Frankrikes daværende forsvarsminister Jean-Yves Le Drian. Under Skype-samtaler skal Chikli hatt på seg maske og forvrengt stemmen for å virke autentisk. «Kontoret» var også innredet på en måte som virket ekte, med franske flagg og et portrett av François Hollande.

Olivier de Boisset, sjefen av et IT-firma i Niger, var en av dem som ble forsøkt svindlet av den fiktive forsvarsministeren. De Boisset ble spurt om å overføre 18,5 millioner kroner i løsepenger for å frigjøre franske gisler i Mali.

– Vi snakker om franske liv, og vi ønsker å frigjøre de. Hvis vi ikke får det til, forventer vi det verste, skal den fiktive ministeren ha sagt ifølge CNN.

De Boisset ble fortalt at Frankrike kunne ikke betale selv for det hadde fremstått som å forhandle med terrorister. Den franske sentralbanken skulle derimot betale tilbake pengene.

DEN EKTE MINISTEREN: Da Jean-Yves Le Drian var forsvarsminister under François Hollande, brukte svindlere hans identitet for å lure til seg store pengesummer. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

Store penger i omløp

I retten har det kommet frem at Inan Kirac, en tyrkisk forretningsmann, overførte til sammen 435 millioner kroner til ni forskjellige bankkontoer i Kina. Det er det største beløpet fra én enkelt person i denne saken.

Kirac ble fortalt at løsepengene skulle bli brukt til å frigjøre to franske journalister som ble holdt i Syria.

Den åndelige lederen for sjia-sekten Ismaelittene Aga Khan ble også lurt til å overføre opptil 185 millioner kroner, melder nyhetsbyrået AFP.

Totalt skal svindleren ha skaffet seg opp mot 800 millioner kroner – selv om tiltalen sier 500 millioner, skriver AFP.

Så mye som 500 millioner kroner er fremdeles ikke gjort rede for.

Spilte på frykt og patriotisme

Svindlerne brukte frykten for terrorisme og den økende patriotismen i Frankrike etter blant annet Paris-angrepene som skjedde i november 2015 og terrorangrepet mot Charlie Hebdo i januar 2015.

– Se for deg at noen ringer deg fra forsvarsdepartementet og spør om du kan gjøre dem en tjeneste, sa Delphine Meillet, advokaten til den ekte Jean-Yves Le Drian ifølge New York Times.

Ifølge advokaten kunne svindelen ha påvirket ekte gisselsituasjoner, og satt Frankrike i noen prekære situasjoner.

De aller fleste som ble ringt opp av svindlere tok kontakt med det ekte forsvarsdepartementet og fikk bekreftet at forespørselen ikke var reell. Dette satte i gang en etterforskning som nå har resultert i den pågående rettssaken.

– Straffet for gamle feil

Av de syv tiltalte er det Gilbert Chikli (54) og Anthony Lasarevitsch (35) som blir omtalt som hjernene bak operasjonen.

Chikli benekter straffskyld, og mener at noen andre har brukt metoder han er kjent for fra før. Filmen «Thank you for calling» er basert en av hans tidligere svindler. I det tilfelle utga han seg for å være direktøren i flere selskaper og etterspurte penger til hemmelige prosjekter fra sine «ansatte».

– Det vil alltid finnes slike svindler – jeg blir straffet for gamle feil, sa Chikli i retten, ifølge New York Times.

Etterforskningen mener derimot at deres analyser viser at stemmen til Chikli og den falske minister er den samme.

En dom forventes 11. mars.

