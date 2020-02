Klikk for å aktivere kartet

Svensk kvinne døde etter kosmetisk kirurgi i Tyrkia

En ansatt ved en klinikk i Istanbul bekrefter til Expressen at en svensk kvinne i 40-årene døde noen dager etter et skjønnhetsoperasjon der.

Avisen har vært i kontakt med det svenske Utenriksdepartementet, som bekrefter at en kvinne har omkommet i Tyrkia og at hennes pårørende er varslet. De kommenterer ikke dødsårsak eller omstendighetene.

De har også kontaktet den ikke navngitte klinikken i Istanbul direkte.

– Det stemmer. Dessverre døde hun noen dager etter operasjonen, sier en ansatt der.

Ifølge avisen var reisen et samarbeid med et svenskregistrert plastikkirurgiselskap. Eieren av det svenske selskapet skriver til Expressen at de venter på svar fra klinikken og sykehuset. På sin Instagram-konto har selskapet også bekreftet dødsfallet og skriver at hendelsen skal undersøkes videre. De skal flere ganger ha samarbeidet med svenske influensere og koordinert operasjonsreiser til Istanbul.

Expressen skriver at det er blitt mer og mer vanlig for svensker å reise til Tyrkia for å få foretatt kosmetisk kirurgi, blant annet fordi det er billigere enn i Sverige og fordi man kan få utført inngrep svenske klinikker ikke tilbyr.

Også i Norge har det vært fokus på plastikkirurgi i utlandet som har gått galt. Både Isabel Raad og Sophie Elise Isachsen har fortalt at de har fått foretatt inngrep ved en klinikk i Istanbul, og begge har i ettertid gått ut med at de angrer på å ha operert bakenden. Det skapte også kontrovers da Isachsen tok med TV-kameraene til TV 2 til USA for å rette opp inngrepet. Da viste det seg at hun hadde fått brystimplantater i stedet for rumpeimplantater. Det samme mistenker Raad er tilfellet for henne.

Etter debatten i kjølvannet av at Kristine Gjelsvik kritiserte Isachsen på bloggprisutdelingen Vixen nylig, uttalte Raad på «Debatten» at hun mener hun har «våknet opp» og innsett hva slags innflytelse hun har, og at hun aldri mer vil «promotere plastiske operasjoner».

I 2018 fulgte VG flere norske kvinner som dro til samme klinikk som Raad og Isachsen for å foretatt et rumpeløft, en såkalt «BBL» (Brazilian Butt Lift).

Det vites ikke om klinikken den svenske kvinnen døde etter operasjon ved er den samme som den VG besøkte.

Da sa Bjørn E. Rosenberg, plastikkirurg ved Fana Medisinske Senter i Bergen og leder i Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi, til VG at etterspørselen etter en fyldig bakdel var økende.

Eieren av klinikken VG besøkte var selv klar på at det er risiko knyttet til inngrepene:

– Du tar automatisk en risiko når du operer deg i utlandet for halv pris, sånn er det bare. Men bank i bordet, de største komplikasjonene pleier å skje fire-fem dager etter operasjonen, og da får de tett oppfølging av helsepersonell i villaen, sa han sa til VG da.

Tidligere i februar skrev VG også om svenske Angelica Isaksen (27) som ville advare mot å ta kosmetisk operasjon i utlandet etter selv å ha opplevd alvorlige komplikasjoner. Hun hadde også besøkt samme klinikk som Raad og Isachsen.

