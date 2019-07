I SYRIA: Gülizar Tasdemir (nr. to fra høyre) sammen med grunnleggeren av PKK-geriljaen Abdullah Öcalan. Bildet skal være tatt i 1997 i Damaskus, Syria. Foto: Privat

UDI omgjør vedtak – gir beskyttelse til PKK-medlem fengslet i Tyrkia

Norske myndigheter trodde ikke på kurdiske Gülizar Tasdemirs (43) påstand om at hun hadde vært aktiv i PKK og sendte henne tilbake til Tyrkia. Nå gjør de helomvending og tilbyr kvinnen beskyttelse i Norge.

Brevet til Tastemir fra UDI begynner med: «Vedtak - omgjøring - Du får innvilget søknaden din om beskyttelse».

– Det er gledelig for Gülizar at hun får asyl i Norge, men det er en katastrofe at beskyttelsen gis nøyaktig ett år for sent, sier Tasdemirs norske advokat, Jan Birkeland til VG.

Omgjøringen kommer i seneste laget for Tastemir som nå sitter varetektsfengslet og terrortiltalt i høyrisikofengselet Silivri utenfor Istanbul. Silivri er kjent for å holde fanger i politisk motiverte antiterrorsaker.

Gülizar Tasdemir (43) søkte i 2015 om beskyttelse i Norge fordi hun fryktet forfølgelse i Tyrkia. Hun ble nektet opphold av UDI og UNE som mente hennes påstander om at hun var etterforsket og etterlyst i Tyrkia var feil.

Arrestert på flyplassen

Tasdemir ble derfor tvangsreturnert av Politiets utlendingsenhet (PU) til Tyrkia i fjor sommer. Der ble hun arrestert på flyplassen i Istanbul.

I følge nye dokumenter fra UDI risikerer hun 10–15 år i fengsel for å ha vært aktiv i PKK, mens kvinnens tyrkiske forsvarer sier hun risikerer høyere straff.

– I følge hennes tyrkiske advokat venter en straff på 15-20 års fengsel. Vi får håpe at staten Norge føler et ansvar for å rette feilen som er begått ved å gjøre det som kan være mulig for å bringe Gulizer tilbake til Norge, sier Birkeland til VG.

Helomvending

UDI og UNE mente at Tasdemir ikke trengte beskyttelse i Norge, men i et ferskt vedtak fra UDI kommer det fram at direktoratet nå mener Tasdemir «har en velbegrunnet frykt for frykt for forfølgelse fordi du har vært tilknyttet PKK. Dette kan knyttes til forfølgelsesgrunnen (tillagt) politisk oppfatning» og at UDI mener «du ikke kan få effektiv beskyttelse et annet sted i hjemlandet ditt.»

Videre skriver UDI i vedtaket at en rapport fra en tyrkisk advokat i saken inneholdt en rekke feil: «Vi viser til at det fremgikk av verifiseringsrapporten at du ikke var etterlyst i Tyrkia, noe som senere verifiseringsrapporter og de etterfølgende hendelsene etter uttransporten har vist at ikke var riktig.»

Blant tyrkiske myndigheters beviser mot Tasdemir er det et bilde fra en asylsøknad i Norge. Tiltalen går blant annet ut på at hun er medlem av det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK og for å ha mottatt ulovlig våpentrening på en treningsleir i Irak.

PKK regnes som en terrororganisasjon i Tyrkia, EU og USA.

MED LEDEREN: Gülizar Tasdemir (t.h.) avbildet sammen med PKK-grunnlegger Öcalan. Bildet skal være tatt i en PKK-leir i Damaskus i Syria. Foto: Privat

Rettssaken utsatt

Negar Enayati har engasjert seg i saken til Tasdemir og har fulgt utviklingen tett.

– Jeg snakket med hennes tyrkiske advokat i dag og rettssaken i Tyrkia har blitt utsatt igjen. Den 17. juli skulle det ha falt en dom, men hele saken er utsatt, sier Gulizars norske venn og støttespiller Enayati til VG.

Enayati tror ikke omgjøringen gjør at Tasdemir kommer tilbake til Norge med det første.

– Den tyrkiske advokaten sa at det nye vedtaket trolig har lite påvirkning for i rettssaken i Tyrkia. Tyrkia vil trolig ikke sende henne tilbake til Norge, med mindre det kommer til en diplomatisk forhandling mellom Norge og Tyrkia. Hvor stor påvirkning har norske myndigheter i Tyrkia, det vet ikke jeg, sier Enayati.

