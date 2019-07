SISTE KJENTE BILDE: Politiet i Canada offentliggjorde tirsdag dette bildet av kjæresteparet Lucas (23) og Chynna (24) på en bensinstasjon i Fort Nelson i Canada. Bildet er tatt 13. juli – to dager før paret ble funnet døde. Foto: Royal Canadian Mounted Police, AFP

Ungt par funnet drept: «Verdens verste kjærlighetshistorie»

To tenåringer som tidligere er meldt savnet, er nå mistenkt for å ha drept australske Lucas Fowler (23) og hans amerikanske kjæreste Chynna Deese (24).

Nå nettopp

Overvåkningsbilder fra en bensinstasjon viser 24 år gamle Chynna Deese lene seg mot kjæresten, 23 år gamle Lucas Fowler, idet de fyller bensin i sin blå 1986 Chevrolet van.

To dager senere, 15. juli, blir paret funnet skutt og drept 20 kilometer fra de varme kildene Liard Hot Springs i British Columbia.

Australske Lucas bodde i Canada, og hadde sommerbesøk av sin amerikanske kjæreste. Sammen hadde de lagt ut på en biltur for å besøke ulike nasjonalparker i området.

FUNNET DREPT: Ifølge familien møttes australske Lucas og amerikanske Chynna på et vandrerhjem i Kroatia. Foto: Privat, via AP

Ifølge vitner politiet har snakket med, fikk paret problemer med bilen underveis, og skal ha stoppet i veikanten for å fikse den.

– Bilen deres hadde brutt sammen, men de var fortsatt i godt humør, sier Curtis Broughton til det australske nyhetsbyrået AAP.

Han og kona Sandra Broughton antas å være blant de siste som så Lucas og Chynna i live, da de stoppet for å tilby seg å hjelpe. Ifølge Broughton ble det imidlertid klart at det unge paret selv hadde kontroll på situasjonen, og han og kona reiste derfor videre. Da de senere leste at paret var funnet drept, ringte de politiet.

– Det var fryktelig ... Vi var i sjokk, sier han til AAP.

les også Politiet står overfor en drapsgåte: Se dokumentarserien «The Detectives: Murder on the Streets»

– Vi er forferdet

Ifølge Deeses bror møttes paret på et vandrerhjem i Kroatia, og etterpå reiste de sammen både i USA, Mexico og Peru, skriver AP.

– Vi er forferdet. Dette har virkelig revet to familier fra hverandre, sa Lucas’ far, Stephen Fowler, som er politisjef for området Hills i den australske delstaten New South Wales (NSW) på en pressekonferanse mandag, skriver Sydney Morning Herald.

Han beskriver måten sønnen og kjærestens forhold endte på som «verdens verste kjærlighetshistorie».

MISTET SØNNEN: Stephen Fowler er politisjef for et område i den australske delstaten New South Wales, og snakker her på en pressekonferanse i regi av kanadisk politi. Kartet til høyre viser steder som er relevante for etterforskningen. Foto: DARRYL DYCK / The Canadian Press

– Det er knusende å miste noen som er så unge og fulle av liv, som reiser verden over og som bare nyter livet til det fulle, sier Fowlers familie i en uttalelse, ifølge Guardian.

les også Dødsfall i ferieparadis: Turister faller om etter én drink

Tenåringer mistenkt

Saken fikk tirsdag en ny vending, da to kanadiske tenåringer – som har vært meldt siden fredag – ble utnevnt som mistenkte i drapssaken mot det unge kjæresteparet.

JAKTER GJERNINGSMENN: Politiet jakter nå to tenåringsgutter for drapet på kjæresteparet. Foto: Australsk politi

Bilen deres er tidligere funnet brennende rundt en halv kilometer fra stedet hvor Lucas og Chynna ble funnet drept, og de to unge mennene på 18 og 19 år ble meldt savnet 19. juli.

Siden dette er de to imidlertid blitt sett kjørende i en annen bil, en grå Toyota RAV 4.

– På grunn av dette er de ikke lenger sett på som savnet, sa talsperson for Royal Canadian Mounted Police, Janelle Shoihet på en pressekonferanse tirsdag, skriver Guardian.

Politiet advarer nå folk mot tenåringene, og sier de tror de er farlige.

les også Jakter svar på drapsgåte fra 1976

Tredje lik funnet

De to skal ha vært på vei mot Yukon-området for å lete etter jobb, skriver AP.

– Vi tror de kommer til å fortsette å reise, men vi vet ikke hvor, sier Shoihet.

Politiet mener også at de to kan være ansvarlige for et tredje drap. Rundt to kilometer fra bilen deres er det nemlig funnet en død mann, som politiet fortsatt jobber med å identifisere.

– Vi anser dem som mistenkt for drapet på dette mistenkelige dødsfallet, og også for dobbeltdrapet på Lucas Fowler og Chynna Deese, sier Shoihet.

Publisert: 24.07.19 kl. 02:06