SKYTING PÅ FESTIVAL: Bildet er ifølge Reuters fra en video postet på Twitter, og viser folk på festivalområdet i parken Christmas Hill Park. Foto: Reuters

Skyting på matfestival i USA: – Folk begynte å rope og løpe

Politiet melder om en «aktiv skytter» på den årlige Gilroy Garlic Festival i California.

Byrådsmedlem i Gilroy, Dion Bracco, sier til avisen New York Times at tre personer er bekreftet drept, og at minst 12 er såret i skytingen.

Han sier også at én mistenkt er i politiets varetekt.

– Men de vet ikke om det var flere, så de må behandle dette som en aktiv situasjon, sier han til avisen.

Politiet i Gilroy rykket søndag klokken 17.30 lokal tid, 02.30 natt til mandag norsk tid, ut til festivalen Gilroy Garlig Festival i Gilroy sør for San Jose i California.

Klokken 04.25 norsk tid skriver de på Twitter at situasjonen fortsatt er pågående.

– Hjertene våre går ut til ofrene i dagens skyting på hvitløk-festivalen, skriver de.

En festivaldeltaker beskriver overfor CNN situasjonen som kaotisk.

– Jeg var på vei bort fra scenen. Rundt to minutter senere så jeg bort og hørte flere skuff og røyk i luften, sier Lex De La Herran til kanalen og legger til:

– Jeg trodde først det var fyrverkeri. Folk begynte å rope og løpe, og jeg gjorde instinktivt det samme. Det var kaotisk.

Flere helikoptre skal ifølge BNO være på plass, og folk har blitt bedt om å søke dekning.

Talsperson Joy Alexiou for sykehuset Santa Clara Valley Medical Center sier til CBS San Francisco at de har tatt i mot to pasienter etter hendelsen, og at de venter tre til. En talsperson for et annet sykehus i området sier til kanalen at de venter to skuddofre.

President Donald Trump skriver på Twitter at politiet er på stedet, og at han har fått meldinger om at de fortsatt ikke har kontroll på skytteren.

– Vær forsiktige og hold dere trygge, skriver presidenten.

Enheter fra både San Jose og San Francisco er sendt til stedet, og politiet i Los Angeles skriver på Twitter at de følger nøye med på meldingene om det de kaller en «aktiv skytter-situasjon med dødsfall».

California-senator Kamala Harris skriver på Twitter at hennes kontor overvåker situasjonen nøye.

Festivalen er ifølge BNO en av USAs største matfestivaler, og tiltrekker seg ifølge AP tusenvis av hvitløk-elskere hvert år. Arrangementet går over tre dager fra fredag til søndag.

Alle typer våpen er ifølge Reuters forbudt på festivalen, som betegnes som familievennlig.

Publisert: 29.07.19 kl. 04:29 Oppdatert: 29.07.19 kl. 05:44