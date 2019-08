SØKER FORTSATT: En redningsarbeider spiller at lydopptaket i jungelen i Malaysia. Foto: FAZRY ISMAIL / EPA

Bruker lydopptak i søk etter savnet 15-åring: «Nora, jeg elsker deg. Mamma er her»

I søket etter savnede Nora Quoirin (15) som har vært borte siden søndag, blir et lydopptak av moren spilt fra høyttalere i den malaysiske jungelen.

«Nora-elskling, jeg elsker deg. Mamma er her», sier moren i lydopptaket, skriver BBC, som siterer den malaysiske avisen The New Straits Times.

Lydopptak både fra moren og andre familiemedlemmer blir spilt fra høyttalere i jungelen som ligger like ved feriestedet hvor 15-åringen Nora Quoirin fra London forsvant fra, i håp om at hun skal høre det.

Helt siden Nora ble meldt savnet søndag morgen, da foreldrene oppdaget at datteren var borte og vinduet på rommet hennes sto åpent, har store styrker deltatt i søket.

Ifølge The Guardian pågår leteaksjonen, som involverer mer enn 200 personer, døgnet rundt.

STOR LETEAKSJON: Leteaksjonen involverer mer enn 200 personer, ifølge The Guardian. Foto: FAZRY ISMAIL / EPA

Mistenker bortføring

Mens politiet mistenker at Nora har gått seg vill i nærheten av feriestedet hun forsvant fra, frykter familien at hun har blitt utsatt for noe kriminelt.

Det bekreftet administrerende direktør Matthew Searle i «Lucie Blackman Trust», som hjelper britiske familier som savner noen i utlandet, overfor VG tidligere denne uken.

– Jeg kan ikke si dette med sikkerhet, men det ser ut til at kriminell aktivitet har foregått – familien tror i hvert fall det, skrev han i en e-post.

Politiet har påpekt at de ikke utelukker noe som helst.

LØPESEDLER: Politiet henger opp og deler ut løpesedler med bilder av savnede Nora Quoirin. Foto: FAZRY ISMAIL / EPA

– Mystisk

Det har gått fem dager siden 15-åringen forsvant fra hotellet ved Seremban, nær hovedstaden Kuala Lumpur i Malaysia, hvor hun var på familieferie.

Foreldrene mener at det er utenkelig at datteren, som har spesielle behov, har forlatt rommet på egen hånd.

Bestefaren omtaler barnebarnet som sjenert og reservert, og beskriver situasjonen som «ekstremt mystisk».

Nora har fransk far og irsk mor. Hun har irsk pass, men har bodd i London med foreldrene i flere år.

SAVNET: Nora Quoirin (15). Foto: Privat

Publisert: 09.08.19 kl. 10:21

