FORURENSET: En tett tåke ga pusteproblemer og svie i øynene i New Delhi 4. november i år. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Voldtektsdømt ber om å slippe dødsstraff – mener han uansett vil dø av luftforurensning

«Livet kommer til å bli kort, så hvorfor dødsstraff?», spør den dødsdømte mannen i en forespørsel til Indias Høyesterett.

Mannen er en av seks som ble dømt for gjengvoldtekten på en buss i India 16. desember 2012. Kvinnen, som var medisinstudent, ble brutalt banket opp og voldtatt av seks menn.

Kvinnen døde på et sykehus to uker etter voldtekten. Da hadde hun fått infeksjoner i lungene og magen, i tillegg til omfattende hjerneskader og hjertestans.

Voldtekten skapte store opptøyer i India og rystet hele verden. Året etter den brutale voldtekten ble seks menn dømt til døden.

Forsvareren til en av de dømte mennene sendte mandag en forespørsel til Indias Høyesterett. Der ber den dødsdømte mannen om å slippe dødsstraff ved henging fordi luftforurensningen i India allerede er i ferd med å ta livet av ham, skriver CNN.

PROTESTER: Indisk politi bruker vannkanon mot demonstrantene som krever bedre sikkerhet for kvinner. Bildet er tatt 22. desember 2012. Foto: RAVEENDRAN / AFP

Kan bli henrettet snart

Av de seks dømte mennene, venter fire av dem på dødsstraff. CNN skriver at en av dem er løslatt fordi han var mindreårig da de straffbare handlingene skjedde, mens en annen har tatt livet sitt i fengsel.

Forespørselen ble sendt kun dager før syv års-markeringen for voldtekten. Ifølge CNN har lokale medier stilt spørsmål ved om kanskje mennene vil bli henrettet på syvårsdagen.

«Livet kommet til å bli kort, så hvorfor dødsstraff?», spør mannen i forespørselen.

Rystende voldtekter

De siste årene har en rekke rystende voldtekter satt søkelyset på de store utfordringer med seksuell vold mot kvinner i India.

Ifølge tall fra DPA ble 33.658 kvinner og jenter voldtatt i landet 2018, men mørketallene antas å være store.

Denne måneden ble oppmerksomheten igjen rettet mot India, etter at en 23 år gammel kvinne ble drept da hun skulle vitne mot to menn som var tiltalt for å ha voldtatt henne flere ganger i 2018.

VOLDTEKTSKULTUR: En kvinne demonstrerer mot «voldtektskulturen» i India i desember 2015. Foto: RAJAT GUPTA / EPA

På vei til et rettsmøte ble hun satt fyr på – og døde senere av skadene. Kvinnen forklarte selv at to av de fem mennene som angrep henne, var de samme som var tiltalt for voldtektene.

Drapet skjedde kun en liten uke etter at en 27 år gammel kvinne ble gjengvoldtatt og etterpå brent levende i byen Hyderabad.

«Et gasskammer»

Selv om den dødsdømte mannen beskyldes for å sende forespørselen for å hale ut tiden, sliter India enormt med luftforurensning.

VERRE OG VERRE: Luftkvaliteten i India blir stadig verre. En soldat står midt i en tykk tåke i New Delhi 6. desember i år. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

I november i år var luftkvaliteten i den indiske hovedstaden New Delhi 20 ganger høyere enn hva som betegnes som helseforsvarlig av Verdens helseorganisasjon (WHO).

New Delhis sjefsminister Arvind Kejriwal situasjonen i byen for «et gasskammer».

Luften var kategorisert som «giftig» og innbyggerne slet med å puste.

