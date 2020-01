DYPT BEKYMRET: Regjeringen ber alle parter i Midt-Østen om å roe seg ned. Her er utenriksminister Ine Eriksen Søreide og utenfor det amerikanske utenriksdepartementet i Washington, D.C. i fjor. Foto: Thomas Nilsson / VG

Eriksen Søreide etter USA-angrepet: Alle må roe seg

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at hun er dypt bekymret etter de siste dagenes opptrapping av konflikten mellom USA og Iran i Midt-Østen.

I den første norske politiske reaksjonen etter nattens USA-angrep som drepte den mektige iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad, unnlater regjeringen å fordele skyld.

Men den norske utenriksministeren ber begge sider om å roe seg ned:

– Jeg er dypt bekymret for den dramatiske eskaleringen vi har sett de siste dagene. Jeg vil oppfordre alle parter til å bidra til å roe situasjonen ned og hindre at den eskalerer ut av kontroll, skriver Eriksen Søreide i en skriftlig uttalelse til VG.

NATO-sjef Jens Stoltenberg deltar fredag i bisettelsen for Ari Behn i Oslo domkirke. Men i NATOs hovedkvarter i Brussel overvåkes situasjonen i Midt-Østen nøye:

– NATO følger situasjonen i regionen svært tett. Vi står i nær og regelmessig kontakt med amerikanske myndigheter, skriver NATOs talsmann Dylan White i en SMS til VG.

Frykter gjengjeldelse

Amerikanerne kaller det «tit for tat» - eller «øye for øye og tann for tann» på norsk:

Det dødelige angrepet mot den iranske generalen Qasem Soleimani regnes som en direkte følge av angrepet mot den amerikanske ambassaden på nyttårsaften - utløst av et amerikansk luftangrep søndag mot flere av militsens baser som drepte 25 væpnede menn.

Det var igjen et svar på at en amerikansk borger var blitt drept i et rakettangrep mot en irakisk base i forrige uke.

I regjeringsapparatet regner man det derfor som sannsynlig at Iran vil gjengjelde nattens angrep, får VG opplyst: Reaksjonen kan komme i Irak eller andre steder. Det kan også være en reaksjon som ment å ramme USAs allierte i regionen.

DREPT: Den iranske generalen Qasem Soleimani. Foto: IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT / IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE

Spiral

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre er bekymret:

«Svært bekymringsfull utvikling i Midtøsten. Irans revolusjonsgarde spiller en negativ rolle i en lang rekke konflikter i Midtøsten. USAs drap på revolusjonsgardens leder kan utløse en spiral av gjengjeldelse og motangrep», skriver Støre på Facebook.

Manglet autorisasjon

Reaksjonene er delte i USA: Mens president Trump får bred støtte fra republikanerne etter nattens angrep, er det flere ledende demokrater som stiller spørsmål ved lovligheten av den militære aksjonen i Bagdad:

Majoritetsleder Nancy Pelosi i Representantenes Hus uttalte i natt at angrepet ble gjennomført uten å konsultere de folkevalgte i Kongressen, og uten autorisasjon for bruk av militær styrke mot Iran.

Hun sier at de med angrepet «risikerer en ytterligere farlig opptrapping av volden».

Trapper ned - trapper opp

Trump har tidligere uttalt at han ønsker å trappe ned det militære nærværet i Irak, selv om han nå akutt har varslet en forsterkning på 750 amerikanske soldater til landet, etter angrepet på USAs ambassade i Bagdad.

USA gjennomførte angrepet med missiler skutt ut fra en drone, ved flyplassen i Iraks hovedstad Bagdad. Tre raketter drepte mektige iranske generalen Qasem Soleimani og seks andre.

