Boris-nei til Skottland-minister

Nicola Sturgeon vil gjerne ha en ny folkeavstemning om Skottland skal løsrive seg fra Storbritannia. «La oss gjøre 2020 til et år med vekst og muligheter for hele Storbrittania» lyder svaret fra Boris Johnson.

Før jul sendte Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon en formell forespørsel til statsminister Boris Johnson om å aktivere seksjon 30 av «The 1998 Scotland Act».

Seksjonen handler om å gi det skotske parlamentet muligheten til å vedta lover i områder som normalt er forbeholdt Westminster.

Sturgeon vil bruke det som en lovlig måte å gjennomføre det som har fått emneknaggen #indyref2; den andre folkeavstemningen for uavhengighet.

Tirsdag kom den offisielle responsen fra Johnson sitt kontor.

«Du og din forgjenger ga et personlig løfte om at folkeavstemningen i 2014 var ett engangstilfelle. Det skotske folket stemte for å bli i unionen, et resultat som begge parlamenter forpliktet oss til å følge.», heter det i brevet.

– De konservative er redde

Nicola Sturgeon er ikke overrasket over svaret fra Downing Street. Hun sier hun forventet det.

«De konservative er livredde for å la Skottland bestemme over sin egen fremtid. De vet at dersom folket får muligheten til å stemme vil resultatet med aller høyeste sannsynlighet bli uavhengighet» heter det i uttalelsen fra førsteministeren.

Ved forrige folkeavstemning i 2014 stemte 55 prosent av skotter om å forbli i union med resten av Storbrittania.

Men siden den gang har Brexit vært hovedprioritet, noe de aller fleste skotter var i mot. Hele 62 prosent stemte for å bli i EU under folkeavstemningen i 2016.

Publisert: 14.01.20 kl. 13:48

SIKKER: Nicola Sturgeon er sikker på at Skottland vil bli uavhengig dersom de får muligheten. Her fra Norgesbesøket under NHOs årskonferanse 8. januar.

