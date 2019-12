LANGET UT MOT TRUMP: Joe Biden og Bernie Sanders på scenen i Los Angeles natt til fredag. Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Riksrettssaken stjal showet demokratenes debatt

Det er ikke uventet riksrettstiltalte Donald Trump som hittil har fått mest oppmerksomhet under demokratenes debatt natt til fredag.

Syv demokrater har inntatt scenen i Los Angeles i det som er demokratenes minste debatt hittil. Halvveis ut i debatten, har ett tema dominert: Donald Trump og riksrettssaken mot ham.

Programleder Judy Woodruff fra PBS startet med å vitte vite hvorfor ikke demokratene ser ut til å ha klart å overbevise flere amerikanere om at riksrett er det riktige å gjøre.

Disse deltok i debatten Joe Biden, tidligere visepresident Bernie Sanders, senator for Vermont Elizabeth Warren, senator for Massachusetts Pete Buttigieg, ordfører i South Bend, Indiana Amy Klobuchar, senator for Minnesota Andrew Yang, forretningsmann fra New York Tom Steyer, milliardær og aktivist fra California

– Det var nødvendig, i respekt for grunnloven vår. Og globalt sett, at Kinas leder er mer populær enn vår, og at Putin gratulerer Trump, det burde si sitt. Vi må gjennopprette integriteten til presidentrollen, svarte tidligere visepresident Joe Biden.

77-åringen er ifølge en måling laget av RealClearPolitics fortsatt favoritt blant demokratene, med oppslutning på 27,9 prosent, skriver NTB. Bak ham ligger Bernie Sanders med 19,7 prosent og Elizabeth Warren med 15 prosent. Etter dem kommer Pete Buttigieg.

– Alle presidentens menn

Flere av kandidatene på scenen er selv senatorer, og vil måtte ta pause i valgkampanjene sine dersom det skal vise seg at riksrettssaken i Senatet blir langvarig.

– Hvis presidenten er så uskyldig som han hevder, hvorfor får han ikke alle presidentens menn til å vitne? sa Amy Klobuchar, som representerer Minnesota.

Bernie Sanders, som representerer Vermont i Senatet, gjentok anklagen sin om at Trump er «en patologisk løgner».

– Vi har en president som er en patologisk løgner. Vi har en president som leder den mest korrupte administrasjonen i dette landets moderne historie. Vi har en president som er en svindler.

– En skam

Hverken Corey Booker, Tulsi Gabbard eller Julian Castro klarte å kvalifisere seg til nattens debatt. Kamala Harris hadde kvalifisert seg, men trakk seg i begynnelsen av måneden fra kappløpet.

Mangelen på mangfold på debattscenen har blitt kraftig kritisert, skriver nyhetsbyrået AP.

Fra sidelinjen skriver Corey Booker på Twitter at det er en skam at debatten ikke reflekterer allsidigheten blant demokratene.

Forretningsmannen Andrew Yang, som har bakgrunn fra Asia, kommenterte dette på følgende vis, skriver CNN:

– Det er både en ære og en skuffelse og være den eneste fargede personen på scenen i kveld. Jeg savner Kamala, jeg savner Cory. Men jeg tror Cory vil komme tilbake.

Publisert: 20.12.19 kl. 03:22

