PENGE-DISKUSJON: Pete Buttigieg og Elizabeth Warren diskuterte så heftig at Amy Klobuchar utbrøt: «Jeg kom ikke hit for å høre på denne krangelen». Foto: MIKE BLAKE / X00030

Buttigieg og Warren i opphetet krangel: – Jeg selger ikke tiden min

Pete Buttigieg måtte svare for manglende erfaring og rike donorer. Men det var ikke uventet riksrettstiltalte Donald Trump som fikk mest oppmerksomhet under demokratenes debatt natt til fredag.

Syv demokrater inntok scenen i Los Angeles i det som var demokratenes minste debatt hittil. Den ble ikke uventet innledet med det alle snakker om: Donald Trump og riksrettssaken mot ham.

Den første halvdelen av debatten var det nemlig presidenten som ble angrepet fra det som så ut til å være et samlet demokratisk felt.

Etter pausen ble imidlertid oppmerksomheten rettet mot South Bend-ordfører Pete Buttigieg, som med sine 37 år har langt færre år med erfaring bak seg enn mange av sine motstandere.

Ifølge en måling fra RealClearPolitics har Buttigieg nå en oppslutning på 8,6 prosent blant demokratiske velgere, og ligger med det på fjerdeplass bak store navn som Joe Biden, Bernie Sanders og Elizabeth Warren.

Disse deltok i debatten Joe Biden, tidligere visepresident Bernie Sanders, senator for Vermont Elizabeth Warren, senator for Massachusetts Pete Buttigieg, ordfører i South Bend, Indiana Amy Klobuchar, senator for Minnesota Andrew Yang, forretningsmann fra New York Tom Steyer, milliardær og aktivist fra California

Massachussetts-senator Elizabeth Warren sørget for debattens mest opphetede øyeblikk da hun langet ut mot hvordan Buttigieg finansierer valgkampanjen sin.

– Jeg selger ikke tiden min. Jeg bruker ikke tid med millionærer og milliardærer. Jeg har ikke møter med store donorer bak lukkede dører, sa Warren – og pekte på at Buttigieg har flere rike givere.

Vin til 900 dollar flasken

Diskusjonen som fulgte ble så opphetet at den fikk Minnesota-senator Amy Klobuchar til å erklære at «jeg kom ikke for å høre på denne krangelen».

– Dette er vår eneste sjanse til å slå Donald Trump, svarte Buttigieg, og la til:

– Ifølge Forbes er jeg den eneste personen på scenen som ikke er en millionær eller milliardær, sa han, og anklaget Warren for ikke selv å leve opp til «renhets-testen» sin.

Det fikk Warren til å dra frem et eksklusivt arrangement Buttigieg holdt for donorer på en vingård i Napa Valley i California. Nyhetsbyrået AP skriver at det her ble solgt flasker av vintypen Cabernet Sauvignon for så mye som 900 dollar flasken.

– Tenk over hvem som kommer på et arrangement hvor det serveres vin til 900 dollar flasken. Milliardærer i vinkjellere skal ikke velge USAs neste president, sa senatoren.

Utfordret om riksrett

Debatten begynte imidlertid med ukens desidert viktigste tema: Riksrett. Programleder Judy Woodruff fra PBS ville vite hvorfor ikke demokratene ser ut til å ha klart å overbevise flere amerikanere om at riksrett er det riktige å gjøre.

LANGET UT MOT TRUMP: Joe Biden og Bernie Sanders på scenen i Los Angeles natt til fredag. Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tidligere visepresident Joe Biden svarte slik:

– Det var nødvendig, i respekt for grunnloven vår. Og globalt sett, at Kinas leder er mer populær enn vår, og at Putin gratulerer ham, det burde si sitt. Vi må gjennopprette integriteten til presidentrollen.

77-åringen er ifølge en måling laget av RealClearPolitics fortsatt favoritt blant demokratene, med oppslutning på 27,9 prosent, skriver NTB. Bak ham ligger Bernie Sanders med 19,7 prosent og Elizabeth Warren med 15 prosent. Etter dem kommer Pete Buttigieg, med 8,6 prosent.

– Alle presidentens menn

Flere av kandidatene på scenen er senatorer, og vil eventuelt måtte ta pause i valgkampanjene sine dersom det skal vise seg at riksrettssaken i Senatet blir langvarig.

– Hvis presidenten er så uskyldig som han hevder, hvorfor får han ikke alle presidentens menn til å vitne? sa Amy Klobuchar, som representerer Minnesota.

Bernie Sanders, som representerer Vermont i Senatet, gjentok anklagen sin om at Trump er «en patologisk løgner».

– Vi har en president som er en patologisk løgner. Vi har en president som leder den mest korrupte administrasjonen i dette landets moderne historie. Vi har en president som er en svindler.

Senator Elizabeth Warren fulgte kalte Trump den mest korrupte presidenten i historien, mens Pete Buttigieg ifølge NTB advarte mot å gi opp kampen mot rettferdighet.

– Presidenten ga ikke Representantenes hus noe alternativ. Vi kan ikke gi etter for følelsen av håpløshet. Dette er vår sjanse til å stå opp mot denne følelsen av håpløshet.

– En skam

Kandidatene diskuterte imidlertid ikke bare riksrett: Også økonomi, klima og rase var store tema i debattens første halvdel.

Mangelen på mangfold på scenen var på forhånd blitt kraftig kritisert, skriver nyhetsbyrået AP, etter at hverken Corey Booker eller Julian Castro klarte å kvalifisere seg til nattens debatt. Kamala Harris hadde kvalifisert seg, men trakk seg i begynnelsen av måneden fra kappløpet.

Fra sidelinjen skriver Corey Booker på Twitter at det er en skam at debatten ikke reflekterer allsidigheten blant demokratene.

Forretningsmannen Andrew Yang, som har bakgrunn fra Asia, kommenterte dette på følgende vis, skriver CNN:

– Det er både en ære og en skuffelse og være den eneste fargede personen på scenen i kveld. Jeg savner Kamala, jeg savner Cory. Men jeg tror Cory vil komme tilbake.

