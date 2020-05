DØMT TIL DØDEN: En mann fikk dødsstraff via appen Zoom. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Mann dømt til døden via Zoom-konferanse

En mann er dømt til døden i Singapore via en videosamtale på Zoom for sin rolle i en narkotikahandel.

Det er bystatens første sak der dødsstraff har blitt meddelt på avstand. Det melder Reuters.

Punithan Genasan, en 37-åring fra Malaysia, ble dømt for sin rolle i en herointransaksjon i 2011 mandag, viser rettsdokumenter.

Singapore er stengt ned grunnet coronaviruset, og en talsperson for landets høyesterett forklarer at det er grunnen til at dommen ble gitt over Internett.

– Det er for sikkerheten til alle involvert i rettssaken, forklarer talspersonen,

Avgjørelsen får flere menneskerettighetsgrupper til å reagere kraftig.

– Den absolutte endeligheten i saken, og det at feilaktige dommer forekommer i dødsdommer rundt om i verden, reiser alvorlige bekymringer rundt hvorfor Singapore hastet for å avslutte denne saken over Zoom, sier Phil Robertson, som er sjef i Human Rights Watchs Asia-kontor til The Guardian.

Singapore har nulltoleranse for narkotika, og er ifølge Amnesty et av kun fire land som henretter mennesker for narkotikadommer.

– Denne saken er en ny påminnelse på at Singapore fortsetter å bryte internasjonale lover og standarder ved å bruke dødstraff som den obligatoriske straffen i narkotikadommer, sier Chiara Sangiorgio i Amnesty til The Guardian.

Genasans forsvarsadvokat Peter Fernando bekrefter at hans klient har mottatt dødsdommen via en Zoom-samtale og sier han vurderer å anke.

Mens rettighetsgrupper har kritisert bruken av Zoom-konferanser i saker som gjelder dødsstraff, sier Fernando at han ikke motsatte seg dette i fredagens samtale fordi det kun dreide seg om at hans klient skulle motta dommen.

